Bị buộc thôi việc vì từ chối chức trưởng khoa

Ngày 15-11, ông Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, xác nhận đã ký ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ThS-BS Nguyễn Thị Băng Sâm, Trưởng khoa Mắt BV Đa khoa tỉnh này, do không chấp hành sự phân công công tác của lãnh đạo Sở Y tế, tự ý nghỉ việc khi chưa được sự đồng ý của BV Đa khoa tỉnh, Sở Y tế.

BS Nguyễn Thị Băng Sâm: “Tôi chỉ phù hợp với công việc chuyên môn”. Ảnh: TẤN LỘC

Từ chối chức trưởng khoa

Ngày 30-7, giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm BS Nguyễn Thị Băng Sâm, Phó khoa Chống nhiễm khuẩn BV Mắt (thuộc Sở Y tế) đến nhận công tác, giữ chức vụ trưởng khoa Mắt BV Đa khoa tỉnh kể từ ngày 17-8. Tuy nhiên, ngày 13-8, BS Sâm gửi đơn đến Sở Y tế từ chối chức vụ được bổ nhiệm với lý do chưa đủ năng lực lãnh đạo. Ngày 19-8, Sở Y tế có công văn yêu cầu BS Sâm phải chấp hành nghiêm túc quyết định điều động, bổ nhiệm trên do khoa Mắt BV Đa khoa đang thiếu bác sĩ chuyên khoa mắt, vị trí trưởng khoa cần được bổ sung kịp thời để duy trì hoạt động của khoa. Công văn này cũng nêu rõ: Lãnh đạo Sở Y tế xét thấy ThS-BS Sâm là đảng viên, có trình độ chuyên môn, năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, vị trí mới.

Quyết định bổ nhiệm

Do nguyện vọng không được chấp nhận, ngày 22-9, BS Sâm gửi đơn xin thôi việc. Tuy nhiên, Sở Y tế không đồng ý cho BS Sâm thôi việc do yêu cầu công tác và hiện tại ngành Y tế Phú Yên đang thiếu BS chuyên khoa mắt, chưa bố trí được người thay thế. Tiếp đó, này 30-9, BS Sâm tiếp tục gửi đơn xin thôi việc. Sau đó, Sở Y tế mời BS Sâm đến giải quyết các vấn đề liên quan nhưng bà không đến. Trong khi đó, theo báo cáo của BV Đa khoa Phú Yên, khi quyết định điều động, bổ nhiệm bắt đầu có hiệu lực (ngày 17-8), BV này không thấy BS Sâm đến nhận công tác nên đã ba lần gửi thư mời bà Sâm đến làm nhưng bà cũng không đến. Cho rằng bà Sâm có hai vi phạm là không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền và tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng, Hội đồng Kỷ luật Sở Y tế đã thống nhất hình thức kỷ luật như trên.

“Tôi chỉ xin được làm việc phù hợp với sức mình”

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Phan Vũ Nhân cho rằng quyết định kỷ luật trên là đúng quy định, không có gì sai. “Trước đây, BS Sâm có ý thức tốt nhưng sau khi được điều động, bổ nhiệm lại không chấp hành, không có ý thức kỷ luật. Sở đã mời đến giải quyết nhưng cô ấy không đến, lại tự ý bỏ việc. Tôi đã rất nhượng bộ với cô ấy nhưng cô ấy rất cương quyết. Do đó, Sở phải tiến hành kỷ luật thôi!”- BS Nhân nói.

Quyết định buộc thôi việc

Trong khi đó, BS Nguyễn Thị Băng Sâm cho biết tổ chức bắt đầu làm quy trình điều động, bổ nhiệm, bà đã có đơn gửi Sở Y tế trình bày nguyện vọng được tiếp tục công tác ở vị trí cũ tại BV Mắt. “Ngay từ đầu, tôi đã không đồng thuận với sự điều động, bổ nhiệm đó. “Tôi tự biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Tôi thấy mình chỉ phù hợp với công việc chuyên môn và ở cơ quan cũ tôi đã làm rất tốt. Việc quản lý, điều hành, tôi làm không được tốt, cũng chưa có kinh nghiệm. Tôi cũng biết rằng trong ngành nếu để xảy ra sai sót, hậu quả sẽ diễn ra rất nhanh, nghiêm trọng, nhất là đối với sức khỏe, tính mạng bệnh nhân. Có những người làm công việc quá sức của mình, khi để xảy ra hậu quả lại đổ lỗi là do bắt buộc phải làm. Tôi không làm được như vậy, tôi chỉ xin được làm việc vừa sức với mình. Có người làm chính trị rất tốt, làm quản lý rất giỏi, còn tôi tôi biết mình chỉ phù hợp với chuyên môn”- BS Sâm chia sẻ.

Giải thích nguyên nhân tự ý bỏ việc, BS Sâm nói: “Tôi đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng xin được ở lại cơ quan cũ nhưng không được cấp trên lắng nghe, giải quyết. Tôi không có cách nào khác nên phải nghỉ việc. Tôi còn sự lựa chọn nào khác vì xin trở về cơ quan cũ cũng không được, ở lại thì không được làm công việc phù hợp với mình. Thực ra, trong thời gian nghỉ việc, tôi vẫn tha thiết, mong chờ sự giải quyết của Sở Y tế nhưng Sở không giải quyết. Tôi buồn là khi tôi hai lần đơn xin thôi việc, Sở Y tế cũng không giải quyết cho tôi được nghỉ nhưng sau đó lại ra quyết định buộc thôi việc tôi”. Khi nhận quyết định kỷ luật này, BS bày tỏ: “Tôi biết Sở có quyền điều động cán bộ. Tôi cũng đã nhận lỗi vì mình vi phạm Luật Viên chức. Tôi không khiếu nại việc kỷ luật của Sở. Song tôi sẽ tiếp tục trình bày nguyện vọng của mình là xin dược công tác ở cơ quan cũ và mong Sở xem xét lại”.