Bí quyết để có thể giảm 20kg trong vòng 3 tháng

Đồ thị hình sin nếu giảm béo không đúng cách





Lệ Hà (Hà Nội) nổi tiếng với thân hình mũm mĩm của mình. Cô cao 1m50 và ở mức báo động đỏ về cân nặng khi luôn ở mức 53kg. Đỉnh điểm, sau khi sinh em bé xong, cô nặng 65kg và được bạn bè đặt biệt hiệu là "rắn vuông".

Hà đã rất nỗ lực trong việc giảm cân từ thời con gái. Cô cho biết, tính cho đến nay, cô đã có tới 3 đợt giảm béo và lần nào cũng giảm hơn 10kg, nhưng rồi sau đó lại tăng vùn vụt.



Lê Anh dùng trà giảm cân, nhưng không biết xuất xứ, nhà sản xuất hay thành phần của trà. Không những thế, cậu còn kinh doanh vì thấy mình dùng có hiệu quả. Hà kể: "Đã có lúc, mỗi ngày em chỉ ăn 1 quả táo, trong vòng 3 tuần liền. Bên cạnh đó là đi bơi, đi bộ, tập erobic "điên cuồng". Và em đã giảm tới 10kg, xuống còn 43kg. Nhưng bản thân là người hay ăn, thích ăn và ăn nhiều, lại có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè rủ rê, nhiều cuộc nhậu, nhiều bữa cà phê nên đâu lại vào đấy!"



Lần gần đây nhất, sau khi sinh con, Hà nặng tới 65kg và công cuộc giảm béo lại được phát động trở lại. Cùng với một biến cố tình cảm trong gia đình, ăn cái gì cũng nuốt không trôi, chán đời, tự dưng Hà lại có đợt giảm cân nhanh, chỉ 2 tuần xuống liền 8kg. Nhưng, sau khi tinh thần vui vẻ trở lại, cô lại quay trở về với thói quen ăn ngon, ngủ kỹ, tốc độ lên cân lại tăng gấp đôi lúc giảm. Chỉ trong chuyến nghỉ mát 4 ngày, Hà lên 2.5 kg! Chỉ trong vòng 10 ngày, Hà lại mũm mĩm như cũ.

Giảm cân nhờ Green Coffee không rõ nguồn gốc.



Về nguyên tắc, chỉ có 2 cơ chế giảm béo trong thực phẩm chức năng hoặc thuốc giúp giảm béo: tác động qua thần kinh TW và đi theo ngoại biên. Tác động qua thần kinh TW là tạo cảm giác không thèm ăn. Tác động ngoại biên là giảm các hấp thu chất béo tại ruột, nhưng tuyệt đối không được gây ỉa chảy.

Bà Phan Bích Nga – Phó Giám đốc trung tâm Khám – Tư vấn dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia



Khác với Hà, Lê Anh (Mai Hắc Đế, Hà Nội) dùng 2 hộp trà Green Coffee, được bố mang từ Mỹ về. Lê Anh dùng trong 36 ngày, và giảm được 9kg, xuống còn 73kg. Lê Anh cho biết, trước khi dùng trà này, Lê Anh ăn 5 bát cơm, vài bữa phụ và ăn vặt thường xuyên. Khi dùng trà giảm cân này, cậu vừa ăn uống bình thường, không kiêng khem nhưng do trà có chứa chất xơ làm đầy bụng, cậu không còn cảm giác thèm ăn, thậm chí là biếng ăn.



Thấy mình giảm cảm cân nhanh chóng, Lê Anh đã quay sang buôn trà giảm cân cho bạn bè. Cậu khoe: "Em kinh doanh chỉ vì em dùng và thấy hiệu quả. Chắc chắn không có tác dụng phụ vì em, mẹ em, bạn bè em dùng không ai hề hấn gì. Em bán được 2 thùng rồi (400 hộp, mỗi hộp 500 nghìn đồng - PV), khách hàng rất hợp thuốc".

Tuy nhiên, khi hỏi Lê Anh tên nhà sản xuất, thành phần trong trà, cơ chế giảm béo của trà như thế nào, thì cậu ta lắc đầu quầy quậy vì không biết. Tờ giới thiệu công dụng của trà do bạn dịch hộ, Lê Anh cũng không biết công ty này có đại diện tại Việt Nam hay không; sản phẩm cũng chưa được cơ quan chức năng kiểm duyệt và cấp phép.

Với tâm lý muốn được giảm cân nhanh, nhiều người đã dùng nhiều thực phẩm chức năng được quảng cáo có chức năng giảm béo mà không cần biết công dụng thực sự của nó hay sao, không cần đơn của bác sĩ. Có người còn tắm thuốc dân tộc cổ truyền ở các cơ sở thẩm mỹ viện để giảm cân nhưng thay vào đó là bị dị ứng toàn thân, nổi mần nổi mụn khắp cơ thể... phải nhập viện.



Hiểu về béo phì mới có thể giảm béo



Theo bà Phan Bích Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Khám - Tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người có nhiều năm nghiên cứu về béo phì, thì đa phần nguyên nhân gây béo là từ dinh dưỡng. Một số người béo phì do gen di truyền hoặc do rối loạn nội tiết. Do vậy, cơ chế giảm béo phải dựa trên cơ sở một chế độ dinh dưỡng hợp lý và tập luyện thể dục thể thao. Điều kiện tiên quyết là phải giảm chất béo trong khẩu phần ăn.



Bà Nga cho biết: "Bạn phải xây dựng chế độ dinh dưỡng, tạo lập được nguồn năng lượng đầu vào âm tính so với năng lượng tiêu hao. Bạn chỉ nên hấp thu từ 500kcal đến 1.000kcal mỗi ngày. Với người bình thường, là nữ cần từ 2.000kcal đến 2.200kcal, là nam cần từ 2.300 đến 2.500kcal thì bạn cần giảm béo chỉ nên hấp thụ khoảng 1.000kcal mà thôi. Trên thực tế, 1.500 kcal cũng có hiệu quả giảm cân, nhưng thấp hơn. Song song với đó là bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất cần thiết, như thuốc bổ, thì cơ thể vẫn hoạt động tốt".



Bà Nga cũng khuyến cáo, chế độ ăn kiêng không nên quá 4 tháng, nếu áp dụng ăn kiêng hoàn toàn cho các bữa ăn. Nếu dùng đúng chế độ dinh dưỡng, bạn có thể giảm 20kg trong vòng 12 - 16 tuần. Việc giảm 2 - 3kg /1 tuần là hoàn toàn có thể xảy ra. Bà Nga đã từng theo dõi và chứng kiến một nam giới giảm 25 kg trong vòng 3 tháng, từ 85 cân xuống còn 60 kg.

Việc giảm cân với những bệnh nhân vừa béo phì vừa cao huyết áp, đái tháo đường sẽ rất hiệu quả vì theo nghiên cứu, nếu giảm 1% trọng lượng cơ thể, sẽ giảm được 1ml thủy ngân/ tâm thu, và 2ml tâm trương, giúp giảm rối loạn về huyết áp trong cơ thể.



Tuy nhiên, hậu quả của việc giảm béo siêu tốc có thể gây ra bệnh sỏi mật, vì khi giảm cân, chế độ ăn chất béo thấp, cơ thể có xu hướng tiêu hao mô mỡ dự trữ trong cơ thể, nên tăng tạo colecterol nhanh, kết hợp với axit béo của đường mật, tạo sỏi mật.

Ngoài ra, nguy cơ nữa là bệnh nhân có thể giảm mật độ xương vì người béo chưa bao giờ giảm cân có mật độ xương chắc khỏe. Khi giảm cân sẽ kèm theo đó là giảm nhanh chóng mật độ xương, dễ gây loãng xương. Tuy nhiên, nếu có tăng cân trở lại thì mật độ xương cũng sẽ không tăng, dễ dẫn tới gẫy xương, nhất là xương đùi nếu có một sang chấn nhẹ.

Hiện nay, nhiều thuốc và thực phẩm được quảng cáo là giảm béo nhưng bà Nga cho biết, rất ít sản phẩm được WHO và Việt Nam cấp phép. Nếu thuốc giảm béo mà gây ỉa chảy càng không nằm trong danh mục của WHO cấp phép. Do vậy, bà Nga cho rằng, để giảm béo có hiệu quả, không bị tăng cân lại, cần có chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa.

Có 3 giai đoạn giảm béo:



Giai đoạn 1 kéo dài 4 tuần đầu, bệnh nhân giảm cân rất nhanh chóng do tâm lý quy trình điều trị, béo phì quay trở lại và ảnh hưởng đến sứháo hức, quyết tâm cao, đồng thời các can thiệp mạnh làm phá vỡ sự cân bằng tích lũy mỡ của cơ thể.

Giai đoạn 2 kéo dài từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 7, cơ thể ở vào quá trình tự bảo vệ nên không giảm cân, thậm chí tăng nhẹ. Giai đoạn 3, giảm cân và duy trì trọng lượng.

Nhiều bệnh nhân không hiểu được quá trình điều trị này nên sau vài ba tuần, thấy cơ thể đã giảm cân đã bỏ







Theo Hiền Lê ( VTC News)