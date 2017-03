Bị rụng dần chân tay

Ông Nguyễn Hùng Hải bị tắc động mạch, dẫn đến hoại tử tay chân - Ảnh: Vân Hằng

Ông được chẩn đoán bị viêm tắc động mạch do máu nhiễm mỡ gây nghẽn, không chữa trị được, chỉ dùng thuốc làm chậm lại quá trình hoại tử.

Từ đó đến nay ông trải qua 13 lần tháo khớp và nhiều lần cắt bỏ các ngón tay, ngón chân. Hiện cánh tay trái của ông bắt đầu rụng các ngón tay và sẽ tiếp tục bị cắt bỏ.

ThS.BS Phan Hữu Chính, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa), cho biết ông Hải bị bệnh viêm khô hoại tử do tắc động mạch.

Nguyên nhân do nguồn cung cấp máu cạn kiệt dần theo năm tháng, do đóng cặn trong lòng động mạch (xơ vữa động mạch), co thắt (động mạch bị co thắt lâu ngày dẫn đến thiếu máu cục bộ gây hoại tử dần), viêm lòng động mạch rải rác (lòng động mạch rơi ra rồi tích tụ dần gây tắc động mạch).

Bác sĩ Chính cho biết không có thuốc hoặc phương pháp nào điều trị triệt để, chỉ có thể dùng thuốc giãn mạch để nở lòng mạch máu, cắt hạch giao cảm ở góc chi để làm giảm sự co thắt của động mạch.

Những đoạn động mạch hẹp quá sẽ cắt bỏ rồi ghép động mạch nhân tạo hoặc mạch máu còn mềm của bệnh nhân. Cuối cùng dùng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ từng phần, hoại tử tới đâu cắt bỏ tới đó.

Theo bác sĩ Chính, mỗi năm khoa phẫu thuật cho 50 trường hợp và xu hướng tăng dần qua các năm.

Theo VÂN HẰNG - CHÂU TƯỜNG (TTO)