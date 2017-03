Bí thư Đinh La Thăng "tuyên chiến" với thực phẩm bẩn

Ngoài phát sóng hằng ngày trong khung giờ nói trên tại kênh VTV1, chương trình còn phát lại vào các “giờ vàng” trên kênh VTV8 và VTV9. Thông tin trên được ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết tại lễ ra mắt chương trình tổ chức vào sáng 1-4 tại TP.HCM.

Chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn” gồm những bài điều tra và phanh phui các cơ sở sản xuất thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh. Chương trình cũng tiếp nhận phản ảnh của người dân qua đường dây nóng và fanpage về các vấn đề liên quan thực phẩm để cùng cơ quan chức năng tiến hành xác thực và công bố trên đài. Đồng thời, chương trình còn hướng dẫn người dân nhận biết và sử dụng các loại thực phẩm an toàn.



Ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc VTV ký cam kết với sự chứng kiến của Bí thư Đinh La Thăng và Thứ trưởng Bộ Công an Trần Tuấn Anh. Ảnh: H.H

Tại buổi ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa phát biểu: “Thực trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, người tiêu dùng vẫn còn lẫn lộn giữa thực phẩm sạch và bẩn. Những thông tin không chính thống liên quan thực phẩm lan truyền khiến cộng đồng hoang mang. Do vậy, cần có kênh chính thống giới thiệu các loại thực phẩm và cơ sở sản xuất thực phẩm đạt yêu cầu để người tiêu dùng an tâm khi chọn mua”.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhìn nhận: “Thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam luôn đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của các nước nhập khẩu. Trong khi không ít thực phẩm lưu thông trong nước lại thiếu an toàn. Điều này cho thấy có sự buông lỏng trong công tác quản lý. Do vậy, chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn“ của Đài Truyền hình Việt Nam cần đi sâu vào công tác quản lý để dần đưa thực trạng ATVSTP đi dần vào nề nếp”.

Sau buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã ký cam kết đồng hành cùng chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn” của Đài Truyền hình Việt Nam.