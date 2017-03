Bị ti vi rớt trúng đầu, bé 2 tuổi chết thương tâm

Nạn nhân của vụ việc thương tâm trên là bé H.N.H. (18 tháng tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, TPHCM). Bác sĩ Đặng Ngọc Dũng, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, ngày 15/4, bé H. được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê, co gồng. Kết quả kiểm tra hình ảnh ghi nhận vùng hộp sọ trên đỉnh bên trái của bệnh nhi bị vỡ thành nhiều mảnh, máu tụ trong não, dập não.



Hộp sọ của bé H. bị vỡ thành nhiều mảnh Hộp sọ của bé H. bị vỡ thành nhiều mảnh

Qua khai thác bệnh sử, người nhà cho biết, bé H. vốn tính hiếu động. Trong lúc chơi đùa ở nhà, cháu đã đu người lên chiếc tủ dùng để đặt ti vi. Loại tủ gia đình sử dụng được thiết kế có bánh di chuyển. Khi bé H. bất ngờ đu người lên, tủ trượt đi khiến chiếc ti vi rớt trúng đầu bé; sự việc diễn ra quá nhanh nên người nhà không kịp trở tay.

Hơn một tiếng sau khi nhập viện, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật cấp cứu mở hộp sọ, lấy máu tụ, giải áp với hi vọng sẽ giữ lại được sinh mạng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau ca mổ, tình trạng bệnh nhân diễn tiến ngày một xấu. Nỗ lực hồi sức tích cực của bác sĩ đã không mang lại kết quả, bệnh nhi rơi vào hôn mê, chết não. Sáng 17/4, gia đình đã làm thủ tục đưa bé về lo hậu sự.

Bác sĩ Đặng Ngọc Dũng cho biết, đây chỉ là một trong số rất nhiều trẻ tử vong vì tai nạn thương tích tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Trong tháng 3 vừa qua, một bệnh nhi khác cũng leo lên tủ đựng quần áo, bị tủ đổ đè lên người khiến cháu gặp đa chấn thương dẫn tới tử vong. Bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm khác do người lớn mắc võng lên tủ, mắc võng lên giá đỡ loa, đỡ ti vi trên tường… Những vật dụng trên không chịu nổi sức nặng đã đổ ập xuống đầu con trẻ.

Bác sĩ Dũng chia sẻ, con trẻ với cơ thể còn non yếu, những tai nạn thương tích do bị vật nặng đè hoặc rớt trúng người thường dẫn tới chấn thương rất nặng, việc cứu chữa vô cùng khó khăn. Nếu may mắn được cứu sống, thương tật cũng sẽ để lại những di chứng nặng nề ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của bệnh nhân hoặc tạo thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Từ 18 tháng đến 5 tuổi là độ tuổi trẻ rất hiếu động, thích khám phá thế giới xung quanh nhưng chưa ý thức được những nguy hiểm đối với bản thân nên luôn bị tai nạn rình rập. Để tránh những nguy cơ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh mạng của trẻ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và các giáo viên thuộc cấp mầm non, mẫu giáo phải thường xuyên để mắt đến trẻ; sắp xếp đồ đạc ở nhà, ở trường gọn gàng; loại bỏ những vật dụng chông chênh, dễ rơi, dễ đổ…

Theo Vân Sơn - Ngọc Dung (Dân trí)