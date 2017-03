Biến chứng từ thuốc Đông y nhiễm thủy ngân, arsenic…

BS Vy dẫn chứng một nữ bệnh nhân 65 tuổi đã uống An Cung Ngưu Hoàng Hoàn để điều trị suy giãn tĩnh mạch hai chân. Sau khi uống, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng: mệt, lở miệng, nổi mụn nhọt quanh miệng, hai chân tê nhiều hơn và yếu dần. Bệnh nhân tiếp tục uống và các triệu chứng trên diễn tiến nặng hơn, xuất hiện thêm ho, đau ngực khi ho, chán ăn, sụt đến 3 kg/tháng, chân bệnh nhân yếu nhiều hơn, không tự đứng dậy và không đi được nên nhập viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân được theo dõi điều trị nội khoa nhưng tình trạng bệnh đáp ứng kém. Xét nghiệm máu bệnh nhân cho thấy lượng arsenic là 0,13 mg/lít và thủy ngân (Hg) thì âm tính. Diễn tiến bệnh nhân trở nặng và tử vong do tình trạng nhịp tim chậm, dẫn đến suy tâm thu trong ngộ độc arsenic.

Ngoài ra, một nữ bệnh nhân khác 26 tuổi nhập vào BV Chợ Rẫy trong tình trạng lupus ban đỏ biến chứng nặng và đồng thời nghi ngờ nhiễm độc kim loại nặng do sử dụng thuốc Đông y. BS Vy khuyến cáo một số vị thuốc có nguồn gốc từ khoáng chất sẽ có chứa các kim loại nặng như thủy ngân, arsenic và chì… có thể gây nên các bệnh như suy thận mạn do nhiễm độc thủy ngân, ung thư da do nhiễm độc As.

DUY TÍNH