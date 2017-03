Bình giữ nhiệt trôi nổi thôi nhiễm kim loại nặng

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa thông báo kết quả kiểm nghiệm các mẫu bình giữ nhiệt. Việc kiểm tra này được tiến hành sau khi có thông tin và cảnh báo một số loại bình giữ nhiệt xuất xứ Trung Quốc thôi nhiễm kim loại nặng vượt ngưỡng giới hạn, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.



Cục An toàn thực phẩm ngay lập tức phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia tiến hành lấy 5 mẫu bình đang bán trên thị trường tự do và 3 mẫu bình đã được công bố chất lượng sản phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy 5 mẫu bình đang bán trên thị trường tự do có hàm lượng kim loại nặng thôi nhiễm nằm trong giới hạn cho phép.

3 mẫu bình đã được công bố chất lượng sản phẩm kết quả cho thấy không phát hiện hàm lượng kim loại nặng thôi nhiễm.



Một trong số các loại bình giữ nhiệt trôi nổi trên thị trường

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua những sản phẩm đã được công bố chất lượng sản phẩm và nhập khẩu theo đường chính ngạch, không mua và sử dụng các bình nước nóng trôi nổi trên thị trường vì nguy cơ rủi ro cao hơn.



PGS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm ĐH Bách Khoa Hà Nội, cho biết inox có đặc tính bảo ôn rất tốt nên được sử dụng trong công nghệ sản xuất bình giữ nhiệt. Chất lượng của từng loại sản phẩm tùy thuộc vào nhà sản xuất lựa chọn loại inox nào để sản xuất sản phẩm.

“Loại inox để sản xuất các vật dụng liên quan tới ăn uống như bình giữ nhiệt, bát đũa… phải đảm bảo được làm bằng các loại inox chất lượng, không gây rỉ sét, không gây phản ứng hóa học với các chất mà nó đựng” - ông Thịnh nói.

Trước đó tại Đức và nhiều quốc gia trong khối Liên minh châu Âu đã thu hồi sản phẩm bình giữ nhiệt Trung Quốc do phát hiện có chứa hóa chất gây hại đến sức khỏe con người, thậm chí có khả năng gây ung thư nghiêm trọng.