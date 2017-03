Bổ sung thông tin ‘đủ 5 năm liên tục’ trên thẻ BHYT

Liên quan đến thông tin nhiều người đủ năm năm tham gia BHYT liên tục theo quy định của Luật BHYT nhưng chưa được in thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT, chiều 25-8, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH VN, cho biết hiện BHXH VN đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành khắc phục tình trạng này.



Theo đó, trên cơ sở dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình do Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam cung cấp, BHXH tỉnh thực hiện rà soát dữ liệu người tham gia BHYT để thực hiện đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” khi thẻ BHYT của người tham gia BHYT hết thời hạn sử dụng.



Ảnh minh họa thẻ BHYT có in thông tin đủ năm năm liên tục.

Những trường hợp khi khám chữa bệnh BHYT được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin trên trả cho người tham gia BHYT.

Ông Sơn thừa nhận trong quá trình tổ chức thực hiện, do cơ quan BHXH chưa cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHYT; chưa có cơ sở dữ liệu tập trung về quá trình đóng BHYT; nhiều người tham gia BHYT có quá trình tham gia bảo hiểm ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng… Do đó, nhiều thẻ BHYT chưa được in thông tin này.

Cũng theo ông Sơn, dự kiến trong thời gian tới sẽ đồng loạt triển khai việc cấp thẻ BHYT theo số định danh cá nhân cho người tham gia BHYT theo quy định.