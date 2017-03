Bộ trưởng Bộ Y tế chia buồn gia đình bác sĩ tử nạn

Ông Nguyễn Xuân Trường cũng trao công điện chia buồn của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến gia đình. Công điện có đoạn: “Đây thật sự là một nỗi đau thương vô hạn đối với gia đình, đồng thời cũng là một sự mất mát cho ngành y tế... Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Rất mong gia đình cố gắng vượt qua đau thương mất mát to lớn này”.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, rạng sáng 22-9, ô tô do tài xế Nguyễn Đình Thi điều khiển chở vợ chồng BS Giang, Liên và em gái của BS Giang, khi đến địa bàn xã Tân Lập, Mộc Hóa (Long An) thì xe bị lao xuống rừng tràm ven đường làm cả bốn người tử vong do ngạt nước.

HOÀNG NAM