Bộ trưởng Cao Đức Phát xin lỗi vì nói chưa hết ý

Rồi ai phải chịu trách nhiệm?

Tại buổi trao đổi với báo Lao Động chiều 3-4, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã nói: “Tôi mong muốn gửi lời xin lỗi đến nhân dân và độc giả. Trong lòng tôi thực sự mong muốn nỗ lực cùng đồng nghiệp để nhân dân được sử dụng thực phẩm an toàn”. Lời xin lỗi của ông có thể xem là một cách khép lại một sự cố lẽ ra không đáng có của một bộ trưởng. Trước đó, tại Quốc hội ngày 1-4, câu phát biểu của Bộ trưởng Phát: “Đa số thực phẩm là an toàn nhưng nhân dân không biết” đã khiến nhiều người dân bất bình. Còn nhớ, ngày 25-12-2015, trong cuộc họp cuối năm của Ban chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) Quốc gia do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, Bộ trưởng Phát đã báo cáo thực trạng vấn đề ATTP trong nông nghiệp, theo đó lỗi không phải do cơ quan trung ương mà thuộc về địa phương, cơ sở, nơi thực hiện và triển khai những chính sách về ATTP. Theo Bộ trưởng Phát, toàn quốc có 700.000 ha rau nhưng chỉ khoảng 1% đủ và có đăng ký tiêu chuẩn VietGap (tiêu chuẩn đạt quy trình sản xuất sạch và an toàn). Thông tin tại hội thảo quốc gia liên ngành về phòng, chống ung thư tổ chức tại BV Bạch Mai đầu tháng 12-2015 cho hay: Năm 2014, 82.000 người chết vì ung thư mà 70% có nguyên nhân từ vấn đề ATTP không được đảm bảo. Còn tại báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội ngày 21-3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho hay nhân dân và cử tri coi mất vệ sinh ATTP là “quốc nạn” và đề nghị Quốc hội, Chính phủ có những giải pháp quyết liệt. Nhiều lần ông Nhân khẳng định: Người Việt đang đầu độc người Việt bằng những sản phẩm không an toàn. Điều đó trái với văn hóa và đạo lý của dân tộc. Nói về việc kinh doanh thực phẩm bẩn, ông cho rằng: “Không thể kiếm lợi nhuận bằng việc đầu độc chính đồng bào mình”. Thực phẩm bẩn cũng là chủ đề nóng tại các kỳ họp Quốc hội gần đây với những phát ngôn ấn tượng: Chưa bao giờ con đường từ dạ dày đến nghĩa địa lại ngắn đến thế! Nhân dân cũng rất bất bình, lo lắng chắc không thua kém Bộ trưởng Phát khi ông nói về một người trong gia đình mình bị ung thư vì thực phẩm bẩn. Thế nhưng sự quyết liệt thực hiện trách nhiệm của một số lực lượng, cán bộ thực thi công vụ trong vấn đề này, như lời bà Phó cục trưởng Cục ATTP, Bộ Y tế Trần Việt Nga nói với Pháp Luật TP.HCM, vẫn chưa hoàn thành, thậm chí có việc buông lỏng quản lý. Điều này khiến chúng ta hoàn toàn có quyền đặt nghi vấn về những tiêu cực trong việc ngăn chặn thực phẩm bẩn, đảm bảo ATTP. Tiêu cực, tham nhũng, buông lỏng quản lý, không làm hết trách nhiệm… chắc chắn, dù có khi là vô tình, cũng tiếp tay cho tình trạng thực phẩm bẩn, ảnh hưởng tới sức khỏe của toàn dân. Có đại biểu Quốc hội cũng nói rằng hiện nay dân không ăn cũng chết mà ăn cũng chết. Ai lắng nghe những lời ai oán này? Sự vô cảm, thờ ơ, dù ở bất cứ cấp độ nào, cũng là vô tình tiếp tay cho những hành vi làm mất ATTP, sản xuất thực phẩm bẩn mà có vị lãnh đạo đã từng gọi đúng tên của nó: “Tội ác”. Cuối cùng, ngoài việc mong ước có thể dùng thực phẩm sạch, người dân trông mong một câu trả lời cho “quốc nạn” này: Ai phải chịu trách nhiệm? CHÂN LUẬN