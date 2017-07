Bộ Y tế lên tiếng vụ bác sĩ bị đánh chảy máu đầu

Ngày 14-7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang về thông tin phản ánh trên báo chí liên quan đến BS Nguyễn Văn Long (khoa Ngoại, BV đa khoa huyện Việt Yên) bị tấn công khi đang cấp cứu cho người bệnh.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang chỉ đạo BV đa khoa huyện Việt Yên tổ chức thăm hỏi động viên, quan tâm công tác điều trị phục hồi sức khoẻ và tâm lý cho bác sĩ của BV bị hành hung. Đồng thời phối hợp với cơ quan Công an địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với nhóm đối tượng trong vụ việc trên. Cùng với đó là rà soát, chấn chỉnh công tác an ninh, trật tự tại BV bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khi cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh tại các điểm nóng trong BV và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 21-7 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Trước đó, sáng 13-7, BS Chu Văn Tám, Giám đốc BV đa khoa Việt Yên (Bắc Giang), cho biết một bác sĩ của BV này vừa bị hành hung nghiêm trọng vào ngày 12-7. Theo đó, sau khi tiếp nhận một bệnh nhân có vết thương ở mắt cá chân, bác sĩ NVL tiến hành khâu vết thương cho người bệnh. Tuy nhiên, khi đang chữa trị, bác sĩ L bất ngờ bị một người đi cùng nhóm với bệnh nhân tấn công bằng máy đo huyết áp khiến bị chảy máu vùng đầu.

Bác sĩTám cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo BV đã trình báo công an huyện và công an thị trấn nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Giám đốc BV đa khoa Việt Yên thông tin thêm hiện sức khỏe bác sĩ L đã ổn hơn nhưng tâm lý vẫn còn hoang mang, lo lắng.

Theo người nhà bệnh nhân được bác sĩ L khâu vết thương, đối tượng hành hung tuy đi cùng nhưng là người trước đó đã gây sự và đánh bệnh nhân.