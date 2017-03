Bốn ngày nghỉ lễ, phẫu thuật chấn thương sọ não tăng 150%

Chiều nay (4-1), PGS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết trong bốn ngày nghỉ lễ tết vừa qua (từ ngày 31-12 đến 3-1), các bệnh viện trực thuộc Sở trên địa bàn TP đã tiếp nhận gần 86.000 lượt khám, chữa bệnh, tăng 27% so với các ngày nghỉ lễ năm 2015. Số trường hợp phải phải phẫu thuật nói chung là hơn 1.800 ca, tăng 12% so với dịp lễ tết năm ngoái.



TNGT dịp lễ, tết luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Ảnh: TÙNG SƠN

Trong đó, đáng chú ý là TNGT trong bốn ngày qua mà các bệnh viện tiếp nhận là hơn 1.400 ca, tăng 5% so với cùng thời điểm năm ngoái. Đặc biệt, số ca phải phẫu thuật do TNGT chấn thương sọ não là 30 ca, tăng 150% so với năm ngoái (12 ca). Trong năm ca tử vong do TNGT thì có ba ca bị chấn thương sọ não nặng.

Riêng tại BV Chợ Rẫy, trong bốn ngày nghỉ lễ cũng có gần 1.000 ca cấp cứu, tương đương bốn ngày nghĩ lễ năm 2015. Trong đó, gần 260 ca bị TNGT và hơn 160 ca bị chấn thương sọ não, con số này thấp hơn dịp lễ năm 2015 (hơn 300 ca TNGT và hơn 200 ca chấn thương sọ não).