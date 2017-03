Bốn người trong chùm ca bệnh ngộ độc nấm đã tử vong

Ông Triệu Nho Phú hiện là bệnh nhân duy nhất còn sống sót trong chùm ca bệnh ngộ độc nấm trên. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Năm bệnh nhân trên đã phải nhập viện điều trị hôm 9/3 vừa qua do ăn phải nấm tán trắng độc tự hái trong rừng.Các nạn nhân đã tử vong là bà Vũ Thị Hồi (60 tuổi), hai mẹ con chị Lý Thị Thơm (35 tuổi) và con trai Lý Minh Khôi (13 tuổi), cùng cháu họ chị Thơm là Lý Thị Thùy (14 tuổi).Riêng ông Triệu Nho Phú (56 tuổi) chồng bà Vũ Thị Hồi, sức khỏe có tiến triển hơn nhưng các bác sỹ tiên lượng vẫn rất xấu do nhiễm độc gan.Theo thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), từ ngày 9/3 đến 15/3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra 3 vụ ngộ độc do ăn nấm tự nhiên loại nấm độc tán trắng làm 14 người mắc.Các bệnh nhân dù đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại Trung tâm phòng chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nhưng diễn biến rất phức tạp, khó tiên lượng do độc tố nấm gây tổn thương gan rất nặng nề.Nguyên nhân ngộ độc do người dân thu hái nấm mọc hoang dại (ở rừng, khe suối…) và được chế biến thành thức ăn.Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân nấm độc tán trắng mọc nhiều trong mùa Xuân và mùa Hè, khó phân biệt với các loại nấm tự nhiên không chứa độc tố. Vì vậy, người dân tuyệt đối không thu hái, không chế biến và không ăn nấm mọc hoang dại./.