Buộc phải sinh non vì phát bệnh dại sau 5 tháng bị chó cắn

Ngày 13-6, các y, bác sĩ khoa Sản của BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang nỗ lực cấp cứu, chăm sóc bé trai là trẻ sơ sinh, con của sản phụ Nguyễn Thị Tin (trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Chị Tin trước đó đã tử vong do bị chó dại cắn, phát cơn dại.

Được biết đầu năm 2016, khi chị Tin đang mang thai thì bị một con chó cắn vào chân. Sau khi bị chó cắn, chị Tin không tiêm phòng dại và sức khỏe vẫn bình thường.



Tổ sơ sinh, khoa Sản của BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang nỗ lực chăm sóc bé trai con chị Nguyễn Thị Tin. Ảnh: HOÀNG YẾN

Tuy nhiên, đến ngày 9-6, chị Tin phát bệnh, lên cơn dại, miệng chảy nhiều nước nhưng không nuốt được, sợ gió, sợ nước, người mệt mỏi, co thắt hầu họng….

Chị Tin được người thân đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định chị Tin bị chó dại cắn rồi phát bệnh nên đã quyết định mổ khẩn cấp để cứu con.

Các y, bác sĩ khoa Sản đã mổ để bé trai con chị Tin chào đời với trọng lượng 1,6 kg, sinh non, yếu, không khóc. Bé trai được hồi sức, cấp cứu, bóp bóng, đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp, nằm lồng ấp…

Sau khi con chào đời được một ngày, ngày 10-6, chị Tin tử vong do bệnh dại phát quá nặng. Hiện bé trai con chị Tin đang được nằm lồng ấp tại khoa Sản, sức khỏe đang còn rất yếu.

Được biết hoàn cảnh gia đình chị Tin thuộc diện khó khăn.