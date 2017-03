Buồn vui tuổi mãn kinh

Chính vì vậy, phụ nữ cần hiểu được quy luật phát triển của cơ thể, qua đó nhằm duy trì một sức khỏe, trí tuệ và hạnh phúc gia đình...”. Trên đây là ý kiến của BS CKII Phạm Việt Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, tại hội thảo “Sức khỏe phụ nữ tuổi mãn kinh” vừa diễn ra hôm 26-11. Hội thảo do Công ty Nam Phương tài trợ.

Tiền và hậu mãn kinh

Theo BS Phạm Việt Thanh, đầu tiên là giai đoạn tiền mãn kinh, giai đoạn chuyển tiếp khoảng 2-5 năm trước khi kinh nguyệt ngừng hẳn và thường xảy ra ở độ tuổi 35-50. Trong đó, biểu hiện đặc trưng do rối loạn kinh nguyệt là do giảm progesterone nhưng đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên khi bạn hết kinh vĩnh viễn do buồng trứng ngưng tiết estrogen. Thông thường, tuổi mãn kinh nằm ở độ tuổi sau 50. Tuy nhiên, cũng có trường hợp sẽ mãn kinh sớm (trước 40 tuổi) hoặc mãn kinh muộn (sau 55 tuổi).

Tiếp sau giai đoạn tiền mãn kinh là thời kỳ hậu mãn kinh, thường bắt đầu từ tháng thứ 12 sau kỳ kinh nguyệt cuối cùng. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện rõ hơn các rối loạn ở sức khỏe của người phụ nữ do sự sụt giảm rất nhiều việc tiết estrogen của buồng trứng. Song song đó, xuất hiện các hội chứng tăng cân, chướng bụng, trằn bụng dưới, đau vú, rối loạn tâm tính như lo âu, căng thẳng, bất an...

Đặc biệt, giai đoạn này người phụ nữ sẽ bị rối loạn vận mạch, xuất hiện nhiều cơn bốc hỏa, cảm giác nóng mặt, cổ ngực trong vài giây đến vài phút vào ban đêm, đổ mồ hôi trộm đêm... Các triệu chứng trên có thể tồn tại 5-10 năm và diễn biến theo thể trạng của mỗi người. Vì vậy, có người chỉ tồn tại các triệu chứng trong vài tháng và 90% sẽ dứt hẳn sau 4-5 năm, chỉ có khoảng 15% là tồn tại lâu hơn.

Những biểu hiện về tâm-thần kinh

Phụ nữ giai đoạn này có khuynh hướng bị trầm cảm, mệt mỏi, dễ kích động, thường gặp nhất ở tiền mãn kinh và giảm đi sau khi hết kinh khoảng hai năm. Nguyên nhân là do sự biến động về hóc-môn, rối loạn tiết niệu, viêm bàng quang, tiểu không tự chủ... Đặc biệt là do thiếu hụt estrogen.

Song song đó, người phụ nữ sẽ thấy thay đổi hệ thống lông và da, cụ thể như: da mỏng hơn, nhiều nếp nhăn, giảm lông mu và lông nách... Đây cũng là giai đoạn người phụ nữ có nhiều rối loạn biến dưỡng và tim mạch, tăng cholesterol và triglyceride, tăng nguy cơ bệnh tim mạch, nhất là bệnh mạch vành, dễ bị tiểu đường đối với người đã bị cao huyết áp hay béo phì, tăng nguy cơ thuyên tắc mạch do huyết khối và bị loãng xương.

Trong đời sống sinh hoạt, phụ nữ thấy xuất hiện một số rối loạn ở âm đạo, bao gồm các biểu hiện như khô âm đạo, ngứa, nóng rát; đau khi giao hợp; chảy máu nhẹ khi giao hợp. Trong đó, khô âm đạo là viêm nhiễm âm đạo vô khuẩn và thường gặp ở phụ nữ trong thời kỳ trước và sau mãn kinh (40%). Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây không thoải mái khi giao hợp.

Giải pháp điều trị

