Bướu giáp ở phụ nữ phát triển gấp 5 lần nam giới

Theo ThS.BS Trần Thanh Vỹ - Trưởng khoa Lồng ngực – Mạch máu BV Đại học Y Dược TPHCM cho biết, Bướu giáp có thể gặp khi mới sinh hoặc xảy ra bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đời, lứa tuổi thường gặp từ 30 – 55 tuổi.

Một số yếu tố nguy cơ phổ biến của bệnh thường gặp nhất là do chế độ ăn uống thiếu iốt. Về giới tính, phụ nữ dễ bị rối loạn tuyến giáp hơn so với nam giới, do đó phụ nữ có khả năng phát triển bướu giáp cao gấp 5 lần nam giới.

Bên cạnh đó, các yếu tố gia đình như lịch sử cá nhân hay gia đình của bệnh tự miễn dịch, mang thai, thời kỳ mãn kinh. Một số phương pháp điều trị y tế bao gồm ức chế miễn dịch, thuốc kháng virus, thuốc tim amiodarone và thuốc lithium tâm thần, phơi nhiễm bức xạ do điều trị phóng xạ cổ hoặc vùng ngực hoặc đã tiếp xúc với bức xạ trong thử nghiệm hạt nhân hay tai nạn,… đều là những nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh.



U giáp nhân ở phụ nữ có khả năng phát triển gấp 5 lần nam giới ẢNH: HÀ PHƯỢNG

Đối với bướu giáp nhỏ có thể không gây ra vấn đề về thể chất hoặc thẩm mỹ. Nhưng bướu giáp kích thước lớn có thể làm mất thẩm mỹ, khó thở hoặc khó nuốt, gây ho, khàn tiếng,…Ngoài ra, bướu giáp có thể gây ra nhiều rối loạn như mệt mỏi, tăng cân (do suy giáp) hoặc giảm cân ngoài ý muốn, dễ cáu gắt, khó ngủ, tim đập nhanh, suy tim,…



"Theo xu hướng mới, RFA là một phương pháp điều trị nhân giáp lành tính bằng sóng cao tần, không cần phẫu thuật, được ứng dụng trên thế giới thay thế hơn 50% các trường hợp điều trị bằng phẫu thuật kinh điển (phẫu thuật hở, phẫu thuật nội soi), hạn chế được các nhược điểm của các phương pháp trước đây. Hiện nay, phương pháp này được triển khai, áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam với sự phối hợp giữa Khoa Lồng ngực – Mạch máu BV Đại học Y Dược TPHCM và các chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc”, bác sĩ Vỹ cho biết.

Theo thống kê tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 115.000 người đi khám và chữa bệnh bướu giáp nhân. Tỷ lệ phát hiện bướu giáp nhân gần đây tăng nhiều nhờ tầm soát bệnh bằng siêu âm vùng cổ.

Nhằm đánh giá tình trạng bệnh bướu giáp nhân cũng như tư vấn phương pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh, Khoa Lồng ngực – Mạch máu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức “Chương trình khám và tư vấn miễn phí dành cho người bệnh đã biết bị bướu giáp nhân”.

Đối tượng tham dự là người bệnh đã biết bị bướu giáp nhân nhưng chưa điều trị hoặc điều trị chưa triệt để. Qua đó, những tư vấn của chuyên gia sẽ giúp người bệnh có sự hiểu biết về bệnh lý rõ ràng, đúng đắn và có những hướng điều trị kịp thời.

Thời gian: 08h00 – 10h00, Chủ nhật, ngày 16-10

Địa điểm: Giảng đường 3A – Lầu 3, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Đăng ký tham dự miễn phí qua điện thoại: (08) 3952 5449 – (08) 3952 5350.