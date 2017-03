BV Bình Dân xây dựng kế hoạch ghép gan

Các đại biểu báo cáo, trình bày về lý thuyết cũng như hướng dẫn thực hành cho các bác sĩ BV Bình Dân ghép gan trên thi thể tươi và ghép gan trên heo. TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc BV Bình Dân, khẳng định trong vòng hai năm tới BV Bình Dân sẽ ghép gan trên người.

Theo TS Hưng, tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 21.000 người tử vong do viêm gan siêu vi B, C; điều này cho thấy nhu cầu ghép gan để cứu sống người là rất lớn. Do vậy, BV Bình Dân quyết tâm xây dựng và phát triển chương trình ghép tạng, trong đó ghép gan là một mục tiêu.

Nếu thực hiện ghép gan thành công, BV Bình Dân là trung tâm ghép tạng thứ ba tại TP.HCM sau BV Chợ Rẫy và BV Nhi đồng 2.

