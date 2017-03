BV Chợ Rẫy: Nhập viện vì TNGT tăng mạnh dịp nghỉ lễ

Cụ thể trong bốn ngày từ 30-4 đến 3-5, khoa Cấp cứu của bệnh viện (BV) tiếp nhận 1.113 bệnh nhân tăng 116,9% so với năm 2015, trong đó có 297 ca do TNGT, 26 ca do đả thương, đâm chém.



Đáng chú ý, số lượng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm tăng 200% so với cùng kỳ năm 2015. Ngoài ra số ca cấp cứu do rắn rít, côn trùng cắn cũng tăng so với năm ngoái. Không có trường hợp nào cấp cứu do tự tử trong khi bốn ngày lễ năm 2015 BV Chợ Rẫy tiếp nhận tới bảy ca cấp cứu do tự tử.



Bệnh nhân cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: Hà Phượng

Số lượng người nhập viện cấp cứu do TNGT giảm dần trong bốn ngày lễ, từ 87 ca ngày 30-4 xuống 82 ca ngày 1-5, 78 ca ngày 2-5 và đến ngày 3-5 số bệnh nhân nhập viện do TNGT chỉ còn 50 ca.

Vì số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao kéo theo số lượng máu sử dụng cấp cứu cũng được sử dụng khá nhiều. Nếu như bốn ngày lễ năm 2015 chỉ sử dụng 309 đơn vị máu (loại 350 ml) thì năm nay BV sử dụng đến 342 đơn vị máu cùng loại.