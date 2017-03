BV Chợ Rẫy tiếp nhận 281 trường hợp TNGT dịp lễ 2-9

Trong số đó có 281 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT), bốn ca tử vong, xin về, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù nằm trong những ngày người dân nghỉ lễ dài nhưng đội ngũ y, bác sĩ BV vẫn túc trực tiếp nhận 4.975 ca đến khám bệnh chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu.

Trong số 281 trường hợp cấp cứu do TNGT nhập viện đợt nghỉ lễ, đỉnh điểm số ca cấp cứu ngày cuối cùng (4-9) tăng đột biến 102 ca/ngày, gần như gấp đôi những ngày bình thường khác.

Ngoài cấp cứu do TNGT, lượng bệnh nhân cấp cứu do đâm chém, đả thương, tự tử, rắn rít, côn trùng cắn vẫn ở mức cao. Trong đó cấp cứu do rắn rít, côn trùng cắn tăng 150%, tự tử tăng 133% so với cùng kỳ năm 2015.

Từ ngày 1 đến 4-9, do nhu cầu cấp cứu cao, vì vậy lượng máu sử dụng khá nhiều, với hơn 3.284 đơn vị máu được sử dụng.