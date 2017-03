BV Nhân dân Gia Định phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung 12,5 kg

Đây là trường hợp u xơ tử cung lớn nhất được điều trị tại BV Nhân dân Gia định trong hơn 20 năm qua.





Khối u khổng lồ lấy ra từ bụng bệnh nhân C. Ảnh: TÙNG SƠN

Theo bệnh án, bệnh nhân đã có ba người con và cũng đã mãn kinh ba năm. Hơn một năm nay, bệnh nhân thấy bụng dưới to dần nhưng không ảnh hưởng đến ăn uống, sinh hoạt nên không điều trị. Tuy nhiên, gần đây bệnh nhân thấy bụng to quá cỡ, kèm theo mệt nên bệnh nhân đến BV Nhân dân Gia định kiểm tra. Khi khám, các bác sĩ phát hiện một khối u rất to, chiếm gần hết ổ bụng, giống như thai khoảng chín tháng. Các bác sĩ nhận định nhiều đến khả năng bệnh nhân bị u xơ tử cung. Lúc này hai chân bệnh nhân cũng bị phù do khối u bụng quá to làm cản trở lưu thông máu. Kết quả chụp CT Scanner xác định bệnh nhân có khối u kích thước 29x25x20cm, chiếm gần hết bụng, đẩy lệch các tạng khác.

Ngày 23-3, ê kíp mổ phối hợp của bác sĩ Ngoại-Sản của BV đã cắt bỏ thành công khối u nặng 12,5 kg. Khối u này còn dính với tử cung, phía trên dính với bể thận phải và tá tràng. Sau mổ sức khỏe bệnh nhân ổn định.