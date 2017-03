BV quận Thủ Đức điều trị thành công ca tim mạch

Được biết đây là bệnh nhân đầu tiên trên cả nước được thực hiện thành công kỹ thuật tim mạch can thiệp tại BV tuyến quận/huyện. Năm 2014, BV quận Thủ Đức đã thành lập Đơn vị Tim mạch can thiệp và đầu tư máy DSA trị giá 26 tỉ đồng. BV cũng đã cử BS qua Mỹ học chuyên về kỹ thuật tim mạch can thiệp và còn được các BV đầu ngành tại TP.HCM chuyển giao kỹ thuật.