Ca bệnh đầu tiên nghi do virus Zika

Chủ dự án không hợp tác làm vệ sinh môi trường Chiều 18-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã có buổi làm việc với UBND phường An Phú (quận 2, TP.HCM) về công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Zika. Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng quận 2 cho biết hiện trên địa bàn ghi nhận hai ca bệnh do virus Zika. Ngành y tế địa phương đã giám sát và xử lý hai ca bệnh nói trên, kể cả khu vực lân cận trong bán kính 200 m. Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết trên địa bàn phường có một ca nhiễm do virus Zika. Hiện nay có bốn dự án trong phường chưa triển khai thực hiện nên nguy cơ bùng phát muỗi và lăng quăng rất cao. “Hằng năm UBND phường và quận yêu cầu chủ dự án làm vệ sinh môi trường để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn có chủ dự án không hợp tác. Điều này khiến nguy cơ dịch bệnh do virus Zika có thể xảy ra” - bà Trang lo lắng nói. TRẦN NGỌC Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mối liên hệ giữa virus Zika và bệnh đầu nhỏ (microcephaly) phát hiện ở trẻ em được sinh ra bởi những người mẹ nhiễm virus là tình trạng báo động nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng. Các nhà khoa học đã tìm thấy những phân tử bắt nguồn từ virus - thủ phạm kìm hãm hoạt động của một phần quan trọng trong hệ miễn dịch vật chủ. Hiện Việt Nam đã được xếp vào nhóm quốc gia có lưu hành bệnh do virus Zika.