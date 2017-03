Cá biển bán ở TP.HCM: Có an toàn không?

Nhận biết cá tươi như thế nào? Cá tươi: Mắt lồi và trong suốt, giác mạc đàn hồi. Mang màu đỏ hồng, dính chặt với hoa khế, không nhớt, không mùi hôi. Vây cá óng ánh, bám chặt thân, không có niêm dịch, không mùi hôi. Hậu môn cá thụt sâu vào trong, có màu trắng nhạt. Bụng cá lép, miệng cá ngậm kín. Ấn ngón tay vào thịt cá cảm nhận rắn chắc, đàn hồi, không để lại vết ấn. Cá ươn: Mắt lõm vào trong hốc, có màu đục, giác mạc mắt nhăn nheo hoặc rách nát. Cá bị nhiễm độc nặng thì mình cá không còn nguyên, đầu to đuôi nhỏ, lưng cong gù thậm chí có u. Có con da còn bị vàng và đuôi xanh. Mang cá màu xám, không dính chặt với hoa khế, có nhớt, có mùi hôi. Vây cá mờ, không sáng, dễ tróc khỏi thân và có mùi. Hậu môn màu hồng hoặc đỏ bầm, lòi ra ngoài. Bụng cá phình to, miệng hé mở. Mực: Có nhiều loại như nang, ống, sim… Mực tươi thường to, dày mình, trắng trong. Thịt chắc, không bị nát. Lớp màng mực nang tươi có màu nâu, bao quanh đều bên ngoài. Lớp thịt mực ống tươi có màu sáng hơi hồng. Đầu dính chặt vào thân, túi mực chưa bị vỡ. Trong khi mực kém tươi thường chuyển sang màu hơi xanh ngà. Thịt nhão, đầu không dính chặt với thân, mùi rất tanh. Ông TRẦN VĂN SƠN, Phó Chi cục trưởng

Chi cục QLCL&BVNLTS TP.HCM ________________________________ Cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều Omega 3 và DHA rất tốt cho sức khỏe con người. Nhưng nếu ăn cá đã nhiễm kim loại nặng như chì, crom, thủy ngân, người dùng có nguy cơ ngộ độc cấp tính (ói, sốt, đau bụng, tiêu chảy). Thậm chí có khả năng tăng nguy cơ dị ứng da (nổi mề đay, sưng phù), hen suyễn… Nếu độc tố tích lũy lâu ngày trong cơ thể sẽ gây rối loạn chuyển hóa, rối loạn hoạt động chức năng, nguy hiểm nhất là ung thư. TS PHAN THẾ ĐỒNG, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng TP.HCM