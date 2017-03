Cá nuôi 'đội lốt' cá đồng, phân biệt thế nào?

Phát biểu trên báo Tuổi trẻ (số ra ngày 15-3), đại diện ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền cho biết do diện tích đồng ruộng, sông suối ngày càng thu hẹp, chưa kể việc lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp nên sản lượng thủy hải sản có nguồn gốc tự nhiên về chợ này không nhiều, thường chỉ chiếm khoảng 2% tổng sản lượng thủy hải sản về chợ này.

Theo thống kê của chợ đầu mối Bình Điền, trong tháng 12-2014, bình quân mỗi đêm có khoảng 471 tấn cá đồng (cá trê, cá rô, cá lóc...) được nhập về, phần lớn đều từ các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, con số này không ai đảm bảo là cá đồng thật sự hay là các loại cá nuôi “đội lốt”.

Cũng trên Tuổi trẻ, ông Đoàn Kim Sơn - chủ một trang trại nuôi ếch, lươn ở Hóc Môn đã chỉ dẫn một số "bí kíp" để giúp chúng ta phân biệt được giữa cá đồng và cá nuôi.

Theo ông Sơn, lươn đồng có đầu to, đuôi nhỏ và dài, còn lươn nuôi thì ngược lại đầu nhỏ, đuôi ngắn và mập. Da lươn đồng dày nên không thấy chỉ máu dưới vùng bụng, còn lươn nuôi da mỏng hơn nên rất dễ nhận thấy chỉ máu, màu da lươn nuôi vàng tươi còn lươn đồng sẫm hơn. Ngoài ra, do bị đánh bắt nên khi đưa ra chậu, lươn đồng thường đừ hơn và hay phù mang, còn lươn nuôi khỏe hơn, mang không phù.

Tương tự, ếch đồng có đầu to, do di chuyển nhiều nên chân dài, có hông, bụng thon và cân nặng phổ biến chỉ khoảng 150g trở lại. Ngược lại, ếch nuôi có thân màu vàng, đầu xanh, bụng to và đùi nhỏ, trong lượng phổ biến từ 200-400g.

Cá lóc nuôi thường có màu da sáng và trắng, thịt không thơm, không dai bằng cá đồng và thường có lượng mỡ nhiều hơn cá lóc đồng. Ngược lại, cá lóc đồng có màu da sẫm hơn và thường bị bám rong rêu, trọng lượng phổ biến dưới 1kg/con.