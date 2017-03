Ca tử vong đầu tiên tại TPHCM do viêm não mô cầu

Chủ động ngừa bệnh bằng vaccine Cách phòng ngừa viêm não mô cầu đơn giản và hữu hiệu nhất là tiêm ngừa vaccine. Hiện tại đã có vaccine ngừa viêm màng não do mô cầu. Não mô cầu thường có 3 type thường hay bị bệnh là A, B, C. Ở Việt Nam, loại thường gây bệnh là B và C chiếm đa số, loại A hiếm gặp. Ở Việt Nam đã có 2 loại vaccine ngừa não mô cầu là AC và BC. Loại BC được tiêm ngừa cho trẻ từ 3 tháng trở lên. Loại AC thì dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên… TS.BS Nguyễn Huy Luân – Phụ trách phòng khám Nhi Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM Viêm não mô cầu là bệnh lý nguy hiểm, dễ lây lan do vi khuẩn não mô cầu nằm ở dịch mũi họng. Chỉ cần dính một chút dịch mũi họng của người phát bệnh là có thể lây nhiễm. Do vậy, khi có trường hợp mắc bệnh não mô cầu cần nhanh chóng cách ly người bệnh. Khi tiếp xúc, hai bên phải đeo khẩu trang, không dùng chung các dụng cụ sinh hoạt, kể cả những vật dụng mà người bệnh đã cầm nắm. PGS.TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế