Cá tươi, nước mắm ngon ngày tết

“Từ nay đến tết Nguyên đán 2016, nhu cầu sử dụng thực phẩm thủy hải sản (cá, tôm, mực…) và sản phẩm làm từ thủy sản (nước mắm, các loại mắm…) rất nhiều. Do vậy, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM tập trung kiểm tra, giám sát tất cả những mặt hàng nói trên” - ông Trần Văn Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM, nói.

Lo ngại cá, nước mắm “dính” hóa chất

Tần ngần trước sạp bán cá điêu hồng trong một ngôi chợ ở quận Phú Nhuận (TP.HCM), bà Liên (52 tuổi) nửa muốn mua nửa không. “Trước đây tôi đọc báo, biết được người nuôi cá điêu hồng có sử dụng một loại thuốc gì đó để trị bệnh. Nghe nói thuốc này bị cấm sử dụng vì gây hại cho người. Muốn mua cá điêu hồng về nấu riêu nhưng bụng vẫn thấy lo lo”.

Nhìn các quầy kệ chất đầy nước mắm trong một tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM), ông Minh (46 tuổi) vẫn chưa lựa mua được chai nào. “Dạo này nước mắm công nghiệp được sản xuất, bày bán nhiều quá. Loại nước mắm này thành phần cá cơm rất ít, chủ yếu người ta dùng hương liệu, chất tạo màu… Nếu nhà sản xuất sử dụng phụ gia dùng trong công nghiệp thì càng nguy hại. Riết rồi ăn gì cũng sợ hóa chất” - ông Minh lắc đầu.



Công nhân Công ty CP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn đang sơ chế cá điêu hồng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cá tươi, nước mắm “sạch”- mua ở đâu?

Được cơ quan chức năng TP.HCM cấp giấy chứng nhận “chuỗi thực phẩm an toàn” cho sản phẩm cá điêu hồng từ năm 2015, hiện mỗi ngày Công ty CP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (TP.HCM) xuất khẩu và cung cấp thị trường nội địa hàng tấn cá điêu hồng tươi và đông lạnh. “Do nằm trong chuỗi thực phẩm an toàn nên cá điêu hồng được giám sát từ con giống, nguồn nước, thức ăn, sơ chế… Cá điêu hồng của công ty xuất khẩu các nước khu vực châu Á, Âu, Mỹ… được làm sạch, đông lạnh, đóng bao bì. Cá điêu hồng tiêu thụ trong thị trường nội địa dưới dạng tươi và phi lê, được bán trong hệ thống siêu thị của Sai gòn Co.op và cung cấp cho các bếp ăn tập thể” - ông Mai Minh Vương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn, thông tin.

Trong khi đó, từ 23-1, thị trường cả nước xuất hiện nước mắm nhãn hiệu VBB của Công ty CP VBB (TP.HCM) với bốn loại khác nhau: Ngọc Vàng, Vàng, Bạc, Đồng. “Với thông điệp “Tự hào truyền thống Việt”, VBB chỉ sử dụng cá cơm tươi và muối để sản xuất nước mắm truyền thống mang hương vị đậm đà, thuần túy mà người Việt Nam quen dùng. Cá cơm sau khi đánh bắt được rửa bằng nước biển. Sau đó, cá được cho vào thùng gỗ sạch cùng với muối biển, đậy kín nắp rồi ủ thành nước mắm. Một năm sau, nước mắm được chiết ra và đưa ra thị trường” – ông Nguyễn Văn Bảo, Tổng Giám đốc Công ty CP VBB, cho biết.

Theo ông Bảo, Công ty VBB có riêng cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống ở Bình Thuận, được sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước từ khâu nguyên liệu đến quy trình sản xuất. Nước mắm cá cơm VBB trước khi đưa ra thị trường đã được công bố chất lượng, kiểm định thành phần.

Hiện Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM quản lý kiểm tra, đánh giá phân loại khoảng trên 450 cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (kể cả khoảng 400 điểm kinh doanh thủy sản tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền). Năm 2015, chi cục kiểm tra khoảng 150 cơ sở, phát hiện 29 cơ sở vi phạm và xử phạt với tổng số tiền 85 triệu đồng. Các hành vi sai phạm chủ yếu về điều kiện sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm. Chi cục đã phát hiện có tình trạng dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng/ vượt ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản nhưng tỉ lệ thấp. Ông TRẦN VĂN SƠN, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM.

“Soi” kỹ chất lượng thủy hải sản

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM, cho hay mỗi đêm có từ 550 đến 600 tấn thủy hải sản nhập vào chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, sau đó phân phối lại cho các nơi trong và ngoài tỉnh. “Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM kiểm tra nhanh các chỉ tiêu hàn the cho thủy sản và sản phẩm thủy sản tại chợ. Nếu phát hiện lô hàng không đạt chất lượng hoặc mẫu đại diện dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm, chi cục phối hợp chợ Bình Điền xử lý theo quy định” – bà Cúc thông tin.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong những ngày tết, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM kiểm tra nhanh chỉ tiêu hàn the hàng đêm đối với các loại cá, mực, chả cá... Chi cục cũng lấy mẫu phân tích dư lượng các hóa chất, kháng sinh cấm trong thủy sản và sản phẩm thủy sản. Đồng thời, tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ “dính” dư lượng hóa chất cao như tôm sú, tôm thẻ chân trắng; các loại cá ngừ, thu, điêu hồng, tra; mực các loại, bạch tuộc và sản phẩm khô. “Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM cũng tăng cường lấy mẫu tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc thủy sản, phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Chi cục cũng xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm” – bà Cúc nhấn mạnh.

Thưởng thức cá viên của Tân Việt Sin Foods

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Giám đốc Điều hành Công ty CP Chế biến thực phẩm Tân Việt Sin (TP.HCM), cho biết du khách tham quan Hội Hoa xuân TP.HCM 2016 (tổ chức tại công viên Tao Đàn) sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm truyền thống thơm ngon, chất lượng của Tân Việt Sin Foods như cá viên, bò viên, tôm viên, chả cá. “Với diện tích 1.500 m2, khu ẩm thực của Tân Việt Sin Foods sẽ phục vụ du khách từ ngày 3 đến 14-2 (tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 7 tết). Ngoài ra, du khách còn có dịp thưởng thức những món ngon khác của Tân Việt Sin Foods như bánh bao, chả giò, xúc xích, xiên que…” – ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, nhằm tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng, Tân Việt Sin Foods đã và đang xây dựng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Sản phẩm của Tân Việt Sin Foods được sản xuất theo hệ thống khép kín, từ công đoạn chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản, vận chuyển và phân phối. “Mỗi công đoạn đều được kiểm tra chặt chẽ về tiêu chí chất lượng cũng như điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, nhiệt độ sản xuất, nhiệt độ lưu trữ hàng hóa… Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được kiểm tra các tiêu chí vi sinh tại phòng thí nghiệm trước khi đưa đến các hệ thống phân phối. Tân Việt Sin Foods hiện áp dụng qui trình sản xuất theo chuẩn quốc tế HACCP” – ông Vũ nhấn mạnh.



Khu vực ẩm thực của Tân Việt Sin Foods đang hoàn thiện. Ảnh: CT

“Tân Việt Sin Foods luôn nỗ lực hết mình để tạo nên những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng. Tân Việt Sin Foods đang trên con đường xây dựng một thương hiệu kinh doanh có trách nhiệm cao. Tân Việt Sin Foods cũng mong nhận được ý kiến của quý khách hàng để cải thiện chất lượng phục vụ” – ông Vũ bày tỏ mong muốn. CHÍ TÀI

