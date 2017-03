Các bệnh viện liên kết cứu người nguy kịch

Quy trình được kích hoạt khi nào? Quy trình được kích hoạt khi hội đủ hai điều kiện sau: 1. Người bệnh nhập viện trong điều kiện nguy kịch hoặc đang điều trị nội trú đột ngột rơi vào tình trạng nguy kịch; 2. Người bệnh cần can thiệp phẫu thuật/thủ thuật khẩn cấp nhưng ngoài khả năng của BV và có nguy cơ tử vong nếu chuyển viện (hoặc) cần can thiệp chuyên khoa khẩn cấp nhưng ngoài khả năng của BV. Quy trình báo động đỏ liên viện của TP.HCM bao gồm danh sách 39 bác sĩ tham gia can thiệp hỗ trợ, là các bác sĩ chuyên khoa về hồi sức, ngoại khoa, sản khoa của các BV đầu ngành của TP như BV Nhân dân 115, BV Nhân dân Gia Định, BV Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2, BV Từ Dũ, BV Hùng Vương và BV Truyền máu-Huyết học. Tuy nhiên, khi cần chuyên gia của các chuyên khoa khác, Sở Y tế cũng yêu cầu các BV khác sẵn sàng hỗ trợ. _____________________________ Quy trình báo động đỏ liên viện được Sở Y tế TP.HCM xây dựng và thí điểm từ nhiều năm trước. BV Nhi đồng 1 là nơi đầu tiên ở TP.HCM thực hiện quy trình này. Nhờ “báo động đỏ”, nhiều em bé nhập viện cấp cứu trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đã được cứu sống. Từ 5-4-2016, Sở Y tế đã cho triển khai quy trình này đến tất cả BV trên địa bàn TP.HCM, đây được xem như một bước tiến mới trong ngành, đảm bảo được sự an toàn và hài lòng của người bệnh. BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM