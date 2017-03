Cận tết, thực phẩm bẩn ‘vây’ TP.HCM

Dùng chất độc bắt chim bán cho các quán nhậu Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (Long An) đang bị người dân thâm nhập săn bắt chim và các loài động vật hoang dã. Chim từ khu bảo tồn bay ra vùng đệm kiếm thức ăn cũng bị người dân tận diệt bằng thuốc độc. “Trong các tháng gần đây, cả ngàn con bị săn bắt mỗi ngày” - ngày 3-2, một cán bộ của Khu bảo tồn Láng Sen cho hay. Không chỉ các loài chim nước thông thường, nhiều loài quý hiếm như giang sen, điêng điểng, cò ốc… cũng bị săn bắt. Nguy hiểm nhất là người dân dùng cả hóa chất trộn vào cá, ốc, tép làm mồi rồi mang rải ở những vũng nước cạn.

Những con chim chết vì trúng thuốc độc này sẽ lên bàn nhậu nếu không bị phát hiện. (Ảnh do khu bảo tồn cung cấp) “Chim ăn phải thức ăn nhiễm hóa chất, một số chết ngay tại chỗ được người dân gom về nhổ lông làm sạch bán với giá 50.000 đồng/kg. Số chim bị nhiễm thuốc nhẹ hơn không bay được, người dân bắt về bán với 60.000 đồng/kg. Các điểm thu mua là quán nhậu tại địa phương và TP.HCM” - cán bộ của khu bảo tồn thông tin. Ban giám đốc Khu bảo tồn Láng Sen cho biết hóa chất người dân dùng bắt chim là thuốc sát trùng màu tím (tên khoa học là Puradance), rất độc hại. Người dân ăn phải những con chim chết do nhiễm thuốc là gián tiếp ăn thuốc độc vì chất độc trong thịt chim không kịp đào thải ra ngoài. Cuối năm 2014, ban giám đốc khu bảo tồn đã làm việc với chính quyền, hạt kiểm lâm địa phương để xây dựng kế hoạch liên tịch tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý tình trạng dùng thuốc hóa học bẫy bắt chim nhưng tình hình vẫn chưa cải thiện. Khu bảo tồn có nhiều loài trong Sách đỏ Việt Nam.