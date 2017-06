Can thiệp mạch cứu sống bà cụ 81 tuổi xuất huyết não

Ngày 23-6, BS CK1 Phạm Ngọc Anh, Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu, BV Trưng Vương cho biết, BV vừa cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân N.T.K, 81 tuổi, ngụ tại Tân Bình, TP.HCM bị vỡ túi phình động mạch não nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Anh, bệnh nhân K. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó tiếp xúc, bệnh cảnh đột quỵ. Tại khoa cấp cứu, BV Trưng Vương, các bác sĩ tiến hành chụp CT não cho bệnh nhân, ghi nhận tình trạng xuất huyết lan toả, đánh giá bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não giữa, bên trái.



Bác sĩ BV Trưng Vương can thiệp nội mạch cho bệnh nhân Ảnh: H.P

Ngay 30 phút sau, bệnh nhân được đưa xuống phòng can thiệp mạch máu não. Do bệnh nhân khá lớn tuổi, kèm nhiều bệnh nền phổi tắc nghẽn, di chứng tai biến mạch máu não. Vì vậy sau khi hội chẩn, các bác sĩ nhận thấy nếu phẫu thuật, bệnh nhân có thể sẽ không chịu nổi nên quyết định tiến hành can thiệp nội mạch để cứu sống bệnh nhân. Sau 90 phút, các bác sĩ đã thực hiện thành công thủ thuật, cầm máu cho bệnh nhân sau 1 tuần và tình trạng phù não cải thiện.

“Tuy nhiên, do bệnh nhân lớn tuổi kèm nhiều bệnh nền nên bệnh nhân xuất hiện tình trạng tắc nghẽn phổi nên chúng tôi phải đặt nội khí quản, điều trị an thần ngủ sâu, kháng sinh chống nhiễm trùng, chống phù não… Đến nay, sau hai tháng liên tục điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn, bệnh nhân đã cai được thở máy, mở khí quản để thở và đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại thần kinh của BV” – BS CK1 Ngô Minh Tuấn, Trưởng đơn vị can thiệp mạch máu não cho biết.

Qua đây, ThS.BS Cao Tấn Phước - Phó Giám đốc BV Trưng Vương cho biết, hiện nay, bệnh viện Trưng Vương đã có thể sử dụng phương pháp can thiệp nội mạch để điều trị hầu hết các bệnh lý từ não đến các mạch máu ngoại biên. Đây là một phương pháp xâm lấn tối thiểu, là xu hướng đang tiếp tục phát triển và được áp dụng.



“Với các bệnh nhân lớn tuổi, khi có các dấu hiệu chóng mặt, yếu nửa người, lơ mơ, hôn mê đột ngột…cần nhanh chóng vào các cơ sở y tế tốt, có đầy đủ các chuyên khoa để chẩn đoán chính xác, can thiệp kịp thời” – BS Phước chia sẻ.