Cẩn trọng khi ăn sứa, ốc ruốc biển

Trước thông tin 14 người ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải sứa, ốc ruốc biển, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra thông báo cách phòng, chống ngộ độc thực phẩm do sứa, ốc ruốc biển.