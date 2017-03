Canada công bố kết quả thử nghiệm vắcxin phòng chống Ebola

Ảnh minh họa. (Nguồn: utahpeoplespost.com)

Tạp chí y khoa nổi tiếng của Anh New England Journal of Medicine mới đây cho biết các thử nghiệm vắcxin Ebola lần đầu tiên trên người của Canada cho kết quả an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch nhanh chóng.



Các kết quả này - dựa trên sáu thử nghiệm lâm sàng tại Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Đức, Gabon và Kenya - cho thấy vắcxin của Canada đã nhanh chóng tạo ra các kháng thể ở những người được tiêm.



Cho dù những kháng thể bảo vệ cơ thể người chống lây nhiễm vẫn chưa được biết, nhưng đây bằng chứng đầu tiên cho thấy các cuộc thử nghiệm có khả năng thành công cao.



Vắcxin phòng ngừa này có tên là rVSV-ZEBOV, được các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Vi sinh quốc gia ở Winnipeg của cơ quan sức khỏe công cộng Canada tìm ra, và hiện đang tiếp tục được hãng công nghệ sinh học Mỹ - NewLink Genetics và hãng dược phẩm Merck nổi tiếng phát triển.



Theo các nhà khoa học, vắcxin được tiêm thử nghiệm cho những người tình nguyện đã bắt đầu tạo ra các kháng thể một cách nhanh chóng. Đó là một tính năng hấp dẫn của vắcxin này và nó sẽ được sử dụng để dập tắt các ổ dịch Ebola trong tương lai khi được cấp phép.



Ông Stephen Thomas, tác giả của các bài viết mô tả hai cuộc thử nghiệm của Mỹ cho biết "có những tín hiệu khá tích cực của khả năng miễn dịch 14 ngày sau tiêm chủng trên cả hai liều vắcxin đã được báo cáo."



Vào ngày thứ 28, tất cả các tình nguyện viên được tiêm phòng vắcxin đã có phản ứng kháng thể. Tổng cộng có 190 người tham gia được tiêm vắcxin trong sáu cuộc nghiên cứu kết hợp.



Các bài viết dựa vào những dữ liệu thu được từ các cuộc thử nghiệm ở châu Âu và châu Phi, nhấn mạnh máu của những người được tiêm chứa kháng thể trung hòa, có thể giết chết virus Ebola. Phát hiện này làm tăng niềm tin vào loại vắcxin sẽ bảo vệ chống lây nhiễm.



Vắcxin rVSV-ZEBOV có khả năng gây ra phản ứng khá tốt, nó giảm được các tác dụng phụ bao gồm triệu chứng sốt, đau cơ và thậm chí viêm, đau khớp.