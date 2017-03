Cảnh báo biến chứng khi tự mua thuốc điều trị đau mắt đỏ

Thống kê tại Bệnh viện mắt Trung ương cho thấy, hiện nay có rất nhiều bệnh nhân sau khi phát hiện bệnh đã tự mua thuốc điều trị không hợp lý, dẫn đến bệnh nặng hơn.



Thạc sỹ Trần Khánh Sâm - Phó Trưởng khoa Kết giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương cho hay, người bệnh tự mua và dùng quá nhiều loại thuốc chống viêm sẽ làm bệnh lâu khỏi, gây nhiễm trùng cho mắt kèm theo các biến chứng gây bệnh thiên đầu thống…



Không nên tự mua 3-4 loại thuốc



Tại Bệnh viện Mắt Trung ương mấy tuần gần đây, bệnh nhân đến khám tăng đột biến. Gần 10 giờ trưa nhưng dòng người vẫn xếp hàng dài ở khu vực bệnh nhân khám bảo hiểm y tế. Những cặp kính đen được hiện diện ở hầu như tất cả bệnh nhân đau mắt đỏ đến viện.



Sau một thời gian vất vả chờ đợi vì quá đông bệnh nhân đến khám, chị Nguyễn Thu Hà 35 tuổi, ở Thanh Xuân mới “vỡ lẽ” khi được bác sỹ chỉ ra nguyên nhân mắt chị lâu khỏi và bị biến chứng nhiễm trùng nặng hơn là do chị tự mua thuốc điều trị theo lời khuyên bảo của người thân.



Chị Hà cho hay, sau khi phát hiện đau mắt, chị được người quen và nhân viên bán thuốc tư vấn một số loại và chị đã chọn 4 loại thuốc dùng cùng một lúc. Khi tới đây khám, khi bác sỹ hỏi tiền sử đã dùng loại thuốc nào chị được các bác sỹ phân tích trong bốn loại thuốc chị dùng có tới 3 loại thuốc cùng một hoạt chất chống viêm. Vì vậy, bệnh của chị lâu khỏi do có quá nhiều thuốc chống viêm được dùng đồng thời với nhau làm giảm hiệu quả điều trị.





Chị Hà chỉ là một trường hợp nhỏ trong số rất nhiều bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Người bệnh đau mắt đỏ cần có sự tư vấn và sử dụng thuốc hợp lý. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Theo Thạc sỹ Trần Khánh Sâm, người bệnh đau mắt đỏ không nên tự mua thuốc điều trị, nhất là các chế phẩm thuốc có chức năng kháng viêm mạnh. Việc tự dùng thuốc không đúng khiến bệnh lâu khỏi và làm cho virus gây bệnh nhờn thuốc và có nhiều nguy cơ biến chứng do tự ý mua thuốc.Thạc sỹ Sâm khuyến cáo, trong trường hợp người bệnh chưa có điều kiện đi khám mà phải dùng thuốc gấp thì chỉ nên mua kháng sinh và dung dịch rửa mắt như nước muối.Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, số bệnh nhân bị đau mắt đỏ, viêm giác mạc đến khám tăng cao hơn so với trước đây từ 3-4 lần. Mỗi ngày, các bác sỹ của bệnh viện khám khoảng từ 1.000-1.500 bệnh nhân, trong đó có khoảng 300-4.00 bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám sống tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.Theo nhận định của Bệnh viện Mắt Trung ương, trong 1 tuần trở lại đây, dịch đau mắt đỏ bắt đầu xuất hiện và có nguy cơ bùng phát mạnh.Trong khi đang chờ đến lượt khám, anh Nguyễn Văn Thắng, 40 tuổi, ở Quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết: "Do tính chất của công việc, tôi cũng giao tiếp đông người, hôm trước tôi có tiếp xúc với một khách hàng bị đau mắt và lây bệnh. Ngay lập tức tôi tới bệnh viện luôn. Cảm giác mắt rất khó chịu, ra nhiều dử mắt, nóng rát."Anh Trần Mạnh Hùng, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ, lần đầu anh bị bệnh đau mắt đỏ, cảm giác rất ngứa, rát và mắt sưng to. Hiện tại cơ quan anh có một số đồng nghiệp bị nên có thể anh bị lây bệnh từ cơ quan.Tại một số tỉnh khác, số trường hợp đau mắt đỏ cũng gia tăng. Theo thống kê của Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam, từ đầu tháng Chín đến nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần 200 bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó tỷ lệ người mắc bệnh đau mắt đỏ chiếm khoảng 8-10%.

Theo thống kê, ở Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam đến nay chưa xuất hiện trường hợp bệnh nhân nặng và biến chứng. Tuy nhiên, trên thực tế, số người bị đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh cao hơn số liệu thống kê của bệnh viện bởi nhiều người đã tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, hoặc khám tại các phòng khám tư nhân.

Hơn 10 giờ sáng, bệnh nhân vẫn xếp hàng dài chờ khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Thạc sỹ Trần Khánh Sâm phân tích, thời điểm giao mùa như không khí, độ ẩm, nhiệt độ thay đổi là điều kiện thuận lợi để virus tấn công lại cơ thể con người. Hiện nay, các thuốc đều có tác dụng điều trị cho nhanh khỏi, bởi bệnh đau mắt đỏ chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, bệnh nhân bị đau mắt thì nên đi khám để được điều trị hợp lý.Để phòng chống lây lan mạnh và bùng phát thành dịch như năm 2013, phó giáo sư Đỗ Như Hơn - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho hay: "Đứng trước tình hình như hiện nay bệnh viện đã có chủ trương và hướng dẫn các bệnh viện tuyến dưới, các cơ sở nhãn khoa trên toàn quốc về việc chẩn đoán và điều trị hướng dẫn có các đợt bùng phát lên.”Trong công tác đảm bảo nguồn thuốc, phó giáo sư Hơn khẳng định nguồn thuốc tại bệnh viện phục vụ công tác điều trị đã sẵn sàng và dự trữ, bệnh viện chủ động dự trữ hoặc mua thêm để tránh tình trạng bệnh nhân thiếu thuốc.Về cách dự phòng bệnh, ông Trần Đắc Phu - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân đến nay vẫn chưa có vắcxin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu nên những người bị đau mắt rồi vẫn có thể bị nhiễm lại. Vì vậy người dân cần vệ sinh sạch sẽ, lưu ý rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; rửa mắt hàng ngày bằng nước muối sinh lý; hạn chế tiếp xúc với người bị đau mắt đỏ.Đặc biệt các bác sỹ cũng lưu ý các bậc phụ huynh cần chú ý nâng cao thể trạng cho trẻ nhỏ bởi do trẻ có kháng thể yếu, nếu bị nhiễm virus đau mắt đỏ sẽ rất dễ bị mắc các bệnh kết hợp./.

Theo THÙY GIANG (VIETNAM+)