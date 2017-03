Cảnh báo viêm não cấp với virus Coxsackie

Bệnh do virus Coxsackie và dấu hiệu nhận biết: 1. Viêm màng não vô khuẩn và viêm não: Bệnh nhân viêm màng não vô khuẩn điển hình có cơn sốt đột ngột kèm ớn lạnh, nhức đầu, sợ ánh sáng và đau khi vận động mắt, buồn nôn, nôn, lơ mơ, cổ cứng. 2. Bệnh sốt không đặc hiệu hay cảm cúm mùa hè: Biểu hiện lâm sàng phổ biến của nhiễm virus Coxsackie là sốt không đặc hiệu. Sau thời kỳ ủ bệnh 3-6 ngày, bệnh nhân thấy sốt đột ngột kèm uể oải, nhức đầu. 3. Bệnh tay-chân-miệng: Bệnh có thể tạo thành dịch và đặc trưng bằng viêm miệng, các ban có bọng nước trên bàn tay và bàn chân. Sau thời gian ủ bệnh 4-6 ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt, chán ăn và uể oải, đau họng và nổi mụn nước ở niêm mạc miệng, lưỡi, sau đó là ở mu tay, đôi khi là lòng bàn tay. 4. Viêm họng mụn nước: Bệnh xuất hiện đột ngột bằng sốt cao, có khi tới 40oC, một số bệnh nhân co giật do sốt cao; đau đầu, đau cơ, nôn, đau họng... 5. Viêm màng ngoài tim cấp tính: Triệu chứng xuất hiện đột ngột bằng đau trước ngực, đau tăng lên khi hít vào và khi nằm ngửa, tiếng cọ màng ngoài tim xuất hiện sớm. Bệnh nhân thấy sốt, đau đầu và đau cơ. BS NGUYỄN BÁ TÙNG, Viện Vệ sinh y tế công cộng - Bộ Y tế _____________________________ Điều đáng lo ngại là đến nay bệnh do virus Coxsackie vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Do đó các phụ huynh cần đặc biệt chú ý phòng bệnh cho con. Nên cách ly trẻ bị bệnh để kiểm soát sự lây nhiễm, tăng cường vệ sinh cá nhân và môi trường, rửa tay thường xuyên, thực hiện sử dụng nhà tiêu hợp lý… Tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với người bị bệnh. PGS-TS TRẦN ĐẮC PHU, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng