Cảnh giác với nâng mũi không cần dao kéo

Trong vai người có nhu cầu đi nâng mũi, PV báo Pháp Luật TP.HCM có mặt tại một thẩm mỹ viện trên đường Trần Quang Diệu, quận 3 (TP.HCM) nhờ tư vấn. Một ngày sau nhân viên tư vấn gọi điện thoại cho chúng tôi bảo đã xếp lịch hẹn gặp bác sĩ M. Chiều 3-9, vị này cho chúng tôi 15 phút tư vấn về nâng mũi bằng chỉ. Người này khẳng định đây là phương pháp an toàn 100% và đẹp như Hàn Quốc.



Bơm chỉ hai tháng đã nhiễm trùng



Nhiều trường hợp bó chỉ đưa vào không tương thích với cơ địa gây biến chứng. Quá trình rút chỉ ra sau đó rất đau đớn. (Ảnh do bác sĩ cung cấp)

Bỏ hết công việc ở ngân hàng và bỗng nhiên trở thành người bị cách ly với xã hội, Lê Khả Ái, 24 tuổi, quận 2 (TP.HCM) giờ phải che khẩu trang khi tiếp xúc với người ngoài. Vì mũi quá thấp, cánh mũi bè nên Ái được bạn bè giới thiệu đi nâng mũi. Ngày 12-7, cô tìm đến thẩm mỹ viện TT trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Sau khi được tư vấn, cô chọn gói 15 triệu đồng với 12 sợi chỉ bơm vào mũi.

Đến ngày 27-7, Ái thấy mũi có cảm giác ngứa, rợn khắp mũi, chỏm mũi có dấu hiệu đỏ và sưng. Cô liên hệ thẩm mỹ viện TT hỏi thì nhân viên tư vấn cho biết đây là dấu hiệu bình thường, vài ngày sau sẽ hết. “Hơn một tuần sau, mũi em bắt đầu lồi chỉ lên có vết hằn dọc sống mũi. Nhiều lần em đến thẩm mỹ viện này mong được giải quyết nhưng không được. Em sợ quá vào bệnh viện rút chỉ, bác sĩ nói mũi em bị nhiễm trùng, giờ rút chỉ xong phải đợi 6-8 tháng mũi mới bình thường và có thể vết sẹo sẽ còn mãi” - Khả Ái kể.

Tương tự Khả Ái, sinh viên Nguyễn Khánh Vân cũng vừa đi rút chỉ sau hai tuần nâng mũi bằng phương pháp này. Vân cho biết đi nâng mũi chỉ tại thẩm mỹ viện B trên đường Khánh Hội, quận 4, TP.HCM. Khi đến tư vấn, nhân viên tư vấn giới thiệu mũi cô hợp với gói 12 triệu đồng, tức là bơm tầm 5-6 sợi chỉ, mỗi sợi giá 2,5 triệu đồng. Nhân viên này khẳng định bơm chỉ vào mũi sẽ cao, không đau và thon gọn. Sau một năm chỉ sẽ tiêu biến, quay lại bơm một vài sợi nữa mũi sẽ cao, đẹp vĩnh viễn.

Tuy nhiên, sau một tuần bơm chỉ, Vân thấy mũi vẫn không cao. Cô quay lại thì lại được giới thiệu bơm thêm vài sợi nữa chắc chắn mũi sẽ cao. Thế nhưng sau khi bơm thêm chỉ, mũi không đẹp mà còn bị đau nhức. “Mình sợ chỉ lồi làm sẹo nên đến bệnh viện rút chỉ. Cảm giác rút chỉ đau đớn gấp trăm lần khi bơm vào. Giờ mình vẫn còn sợ. Mũi mình giờ phải đợi khoảng một năm mới lấy lại bình thường được” - Vân nói.

Không có phương pháp nào an toàn 100%

Ngoài nâng mũi bằng chỉ, gần đây nhiều thẩm mỹ viện còn tung ra quảng cáo “nâng mũi filler” sử dụng chất làm đầy sinh học tiêm vào vùng mũi. Họ sẵn sàng tung ra những lời có cánh như “tạo mũi cao, thẳng, thon gọn, đẹp tự nhiên” hay phương pháp nâng mũi bọc sụn không phẫu thuật được “nhiều người lựa chọn do tuyệt đối an toàn, đẹp tự nhiên”, “không chảy máu, không đau đớn, không biến chứng”… càng khiến chị em mê mẩn. Theo tìm hiểu của PV, tại nhiều trung tâm làm đẹp ở TP.HCM, một chiếc mũi được tiêm filler có giá 10-15 triệu đồng. Nơi nào cũng khẳng định là tuyệt đối an toàn và không đưa ra bất cứ cảnh báo nào về nguy cơ biến chứng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, theo BS Phan Đức Minh, Hội Phẫu thuật bàn tay TP.HCM, phương pháp nâng mũi bọc sụn hay tiêm chất làm đầy (filler - một số hoạt chất dạng collagen thay thế acid hyaluronic trong tế bào) trên thị trường hiện nay các bạn trẻ cũng nên hết sức lưu ý. Với ưu điểm tiện dụng là thực hiện nhanh, không dao kéo, không mất thời gian nghỉ dưỡng đã khiến nhiều bạn trẻ đổ xô theo phòng trào. Tuy nhiên, dù có sử dụng sụn tự thân từ vành tai, sụn vách ngăn hợp với cơ địa hay lựa chọn chất làm đầy phù hợp với mỗi người thì các chất lạ này cũng không thể đậu trên sống mũi quá lâu. Sau 4-6 tháng, tối đa là 12 tháng mũi trở lại hình dạng như cũ, người làm đẹp đã mất tiền mà không được gì.

“Chưa kể cấu tạo sống mũi của chúng ta có đặc điểm nửa phần trên là xương, phần dưới là sụn. Do đó, chất làm đầy không thể đậu trên đỉnh của tam giác mũi. Dần dần chúng sẽ bị phần da phía trên đè xuống và xẹp sang hai bên. Lúc này mũi bị bè, to khiến dịch tràn sang hai bên theo nguyên tắc nước chảy chỗ trũng. Đó chính là nguyên nhân khiến mũi bị biến dạng, chưa kể đến việc nhiễm trùng, hoại tử do chất liệu không đảm bảo” - BS Minh khuyến cáo.

Riêng với tiêm filler nâng mũi không qua phẫu thuật, đã có rất nhiều chị em phải chạy đến bệnh viện xin khắc phục sự cố do biến chứng. Trong đó có nhiều chị em mũi bị biến dạng, nhiễm trùng, hoại tử đến mức phải cắt bỏ và tái tạo mũi mới.