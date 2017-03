Canh trứng để sinh con trai, chỉ... vô ích!

“Thời điểm giao hợp không liên quan tới giới tính thai nhi, vì vậy có canh kiểu nào cũng 50%, mà không canh cũng vậy! Các vợ chồng không nên kỳ vọng vào biện pháp này, vừa mất công, vừa mất tiền cho siêu âm, mua que thử ngày rụng trứng... không cần thiết”-BS Hồ Mạnh Tường nói.



Theo BS Tường, quan niệm cho rằng, tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y bơi nhanh hơn và chỉ sống 24-48 giờ, trứng thì sống 72 giờ; tuy bơi nhanh nhanh nhưng tinh trùng chứa nhiễm sắc thể Y lại có thời gian sống ngắn hơn tinh trùng mang nhiễm sắc thể X (tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y, nếu thụ tinh, sẽ sinh con trai). Vì thế, để có thể sinh con trai, vợ chồng cần phải quan hệ ngay khi trứng rụng… Thật ra, điều này chưa được chứng minh.



"Trứng đã được chứng minh chỉ thụ tinh tốt trong 12 giờ đầu sau khi rụng, song chưa ai chứng minh được tinh trùng Y bơi nhanh hơn và thụ tinh sớm hơn…”, BS Tường nhấn mạnh.



Chú thích biểu đồ - Trục tung: tần suất trai, gái. Trục hoành: ngày giao hợp tính theo ngày rụng trứng. Ngày 0 là ngày rụng trứng; ngày -4, -3, -2, -1 lần lượt là ngày 4, 3, 2, 1 trước rụng trứng

Hơn nữa, về mặt khoa học thực chứng, BS Tường cho biết, từ năm 1995, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí New England Journal of Medicine - tạp chí Y học uy tín nhất thế giới hiện nay, đã chứng minh việc canh ngày rụng trứng để chọn sinh con trai hay con gái là vô ích. Bởi kết quả nghiên cứu trên hơn 700 trường hợp, tỉ lệ trai/gái là không khác biệt cho dù giao hợp vào ngày nào so với ngày rụng trứng.



Thậm chí, nếu giao hợp vào ngày 0 (ngày rụng trứng), tỉ lệ sinh con gái có khuynh hướng cao hơn (biểu đồ minh họa ở trên)

Ngoài ra, nghiên cứu này cũng chỉ ra: Tần suất giao hợp dễ có thai nhất là giao hợp thường xuyên. Những ngày giao hợp dễ có thai nhất là trước rụng trứng 2 ngày (ngày -2), trước rụng trứng 1 ngày (ngày -1) và ngay ngày rụng trứng (ngày 0). Giao hợp sau rụng trứng 1 ngày, tỉ lệ có thai rất thấp.

Đặc biệt, thai khỏe nhất và phát triển tới sinh cao nhất nếu giao hợp trước ngày rụng trứng 1-2 ngày.

Theo Hải Minh (Phụ nữ Việt Nam)