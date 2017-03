Cắt khối u buồng trứng khổng lồ 40 kg

Hiện bệnh nhân đang được hồi sức tại khoa Ngọai I. Sau khi hồi phục bệnh nhân sẽ chuyển qua hóa trị.

Con gái bệnh nhân cho biết trước đây bụng của chị Mai to như cái trống, gây khó thở, hai tay thì xương bọc da nhưng chân lại phù to, cứng… Khối u mỗi ngày một lớn khiến chị Mai không thể đi đứng được, vệ sinh cá nhân, ăn uống cũng do con gái giúp.

Do nhà nghèo không có khả năng đi điều trị nên chị Mai đã nằm ở nhà. 10 năm sống chung với "cái trống" khổng lồ trên bện, chịu hết nổi nên chị Mai đã đến BV Ung bướu khám và được giúp đỡ.









Bệnh nhân trước khi mổ

Theo BS Minh, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng "suy dinh dưỡng thể gầy" nhưng cân nặng 90 kg, thùy trái tuyến giáp to toàn bộ độ III... BV đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn giữa các chuyên khoa như Hô hấp, Tim mạch, Huyết học, Gây mê - Hồi Sức, Ngoại II và Ngoại I. Kết quả khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và qua hội chẩn, cho thấy bệnh nhân bị ung thư buồng trứng.

Các BS quyết định cắt tử cung và khối u để cứu bệnh nhân, tuy nhiên có thể xảy ra tình huống xấu nhất vì bệnh nhân sẽ có nguy cơ rối loạn huyết động học rất cao khi rút ra khỏi cơ thể một khối u lớn quá cỡ này.

BS Nguyễn Văn Tiến - Quyền Trưởng khoa Ngoại I, BV Ung bướu TP.HCM cho biết: Chúng tôi đã đi vào ổ bụng bằng đường giữa trên rốn và tiến hành hút bớt dịch trong bướu ra khoảng 18 lít, bướu xẹp bớt. Qua thám sát thấy sang thương là bướu buồng trứng phải khổng lồ dính nhiều vào thành bụng trước, đại võng, không dính ruột.

Các bác sĩ tiếp tục hút dịch trong bướu ra thêm khoảng 17 lít, thám sát lại vùng bụng chậu thấy dịch ổ bụng khoảng 6,2 lít… "Chúng tôi đã tiến hành cắt tử cung, phần phụ, mạc nối lớn. Khối lượng vỏ và phần mô đặc trong bướu nặng 2 kg, lượng máu mất 3.000 ml. Trong lúc phẫu thuật bệnh nhân đã truyền hơn 3 lít chế phẩm máu. Chẩn đoán sau mổ là ung thư buồng trứng" - BS Tiến nói.

Theo BS Lê Hoàng Minh với quyết tâm giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân Tuyết Mai, Ban Giám đốc BV đã quyết định tập trung cho ca mổ này. Do hoàn cảnh bệnh nhân nghèo nên chi phí ca phẫu thuật này được bệnh viện hỗ trợ.

"Thành công của ca mổ không chỉ về mặt y khoa với khối u lớn nhất từ trước đến nay mà bệnh viện tiếp nhận mà chính là các bác sĩ đã giải thoát những đau đớn, khó chịu cho bệnh nhân Tuyết Mai phải chịu đựng gần 10 năm nay” - BS Minh nói.