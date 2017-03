Cắt khối u to gấp ba lần đầu

Theo bệnh án, từ khi chị ĐTMT (mẹ bé) mang thai bảy tháng tuổi, các bác sĩ đã phát hiện khối u to ngay cổ thai nhi. Ngày 16-6, bệnh nhi được ra đời tại BV Từ Dũ, cân nặng 3,5 kg với khối u to gấp ba đầu của bé. Sau đó, bệnh nhi được chuyển qua BV Nhi đồng 1. Sau ba giờ phẫu thuật và tạo hình khuôn mặt, bệnh nhi đã vượt qua nguy hiểm. Theo BS Hiếu, bệnh nhi mang khối u bạch huyết khổng lồ. Đây là loại u có thể gặp ở mọi lứa tuổi và mọi vị trí của cơ thể nhưng 90% là xảy ra ở trẻ dưới hai tuổi. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh hoặc sau khi bị chấn thương.

DUY TÍNH