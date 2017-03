Chênh lệch giàu nghèo khiến chênh lệch chiều cao

Tác giả Caroline Hancock, nhà phân tích y tế cộng đồng cao cấp tại Trung tâm Sức khỏe Cộng đồng Anh, cho biết: "Sự khác biệt thực tế về độ cao giữa những nơi giàu nhất và những nơi thiếu thốn nhất là rất nhỏ nhưng đã làm nổi lên sự bất bình đẳng đang diễn ra về tình trạng sức khỏe cộng đồng cần phải được giải quyết" - cô chia sẻ với Reuters Health qua email.



Cô và các đồng tác giả nhấn mạnh trong Archives of Disease in Childhood rằng 80% của sự khác biệt chiều cao có thể là do di truyền, 20% còn lại do các yếu tố môi trường như khói thuốc lá, thiếu dinh dưỡng, bệnh truyền nhiễm, căng thẳng tâm lý.

Hancock còn cho rằng các yếu tố môi trường có thể được xác định và điều chỉnh nhằm cải thiện sức khỏe trẻ em.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ một chương trình giám sát quốc gia về chiều cao và cân nặng hằng năm của một triệu học sinh tiểu học ở Anh trong độ tuổi từ 4-5 và 10-11 tuổi.



Giàu nghèo sẽ khiến chiều cao cũng bị chênh lệch, tuy không nhiều. (Ảnh minh họa)

Họ tập trung vào dữ liệu được thu thập từ năm 2008 đến 2013 dựa trên những trẻ em da trắng, Nam Á và da đen ở năm khu vực khác nhau, được phân loại dựa trên các yếu tố kinh tế-xã hội, từ ít thiếu thốn cho đến nghèo nhất.

Nhìn chung, chiều cao phân bổ đa dạng ở các dân tộc, trung bình trẻ em da đen có xu hướng cao nhất, ở cả hai độ tuổi. Ở lứa tuổi 4-5, trung bình trẻ em da trắng thấp nhất nhưng trong độ tuổi 10-11, trẻ em châu Á lại thấp nhất.

Trong độ tuổi 10-11, có một sự khác biệt trung bình về chiều cao, 1,6 cm giữa các bé trai và 1,2cm giữa các bé gái, giữa vùng ít thiếu thốn nhất và nơi nghèo nhất.

Trẻ em da đen đã cho thấy sự khác biệt nhất về chiều cao các khu vực giàu và nghèo nhất, tiếp đến là trẻ em châu Á.