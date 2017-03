Chỉ có 5% cha mẹ tin tưởng vaccine miễn phí

Đây là một trong những kết quả được ThS-BS Đinh Thị Hải Yến, Trung Tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe TP.HCM. Đại diện nhóm khảo sát cách tiếp nhận thông tin và các rào cản liên quan đến tiêm chủng mở rộng ở cha mẹ có con dưới 36 tháng tuổi tại TP.HCM cho biết tại hội thảo Báo cáo kết quả khảo sát “Cách tiếp nhận thông tin và những rào cản liên quan đến tiêm chủng ở cha mẹ có con dưới 36 tháng tuổi tại TP.HCM”.

Hội thảo diễn ra tại Trung tâm truyền thông -Giáo dục sức khỏe sáng 23-2.

Theo đánh giá của các bậc cha mẹ, chất lượng vaccine dịch vụ tốt hơn là do vaccine dịch vụ an toàn chiếm 39%, chất lượng tốt chiếm 47% và ít phản ứng phụ (44%) hơn so với vaccine miễn phí. Các bậc cha mẹ cho biết chỉ đồng ý tiêm chủng vaccine mở rộng khi nào hết vaccine dịch vụ (25%), đỡ tốn tiền (38%) và được nhân viên y tế khuyên dùng (35%)

Trên địa bàn TP.HCM tình hình tiêm đủ mũi vaccine ở TP.HCM chiếm 88% và có 12% không tiêm đủ vaccine cho trẻ, nguyên nhân của những con số này được xác định là do trẻ bị ốm, không thể tiêm chủng vaccine chiếm 63%, hết/thiếu vaccine chiếm 17%.

Theo nhóm khảo sát, những nguyên nhân chính dẫn đến rào cản trong quyết định tiêm chủng vaccine được xác định là do phụ huynh lo ngại về những phản ứng sau tiêm (76%), lo ngại về sự an toàn vaccine (39%), ngoài ra còn có nhiều nguyên nhân khác như lo ngại về quy trình tiêm, không tin nhân viên y tế chiếm những phần nhỏ khác.

Hoạt động và quy mô khảo sát được nhóm khảo sát thực hiện trên 2.160 đối tượng trên địa bàn TP.HCM ở độ tuổi 25-34 tuổi, tại 24 quận/huyện của TP.HCM.