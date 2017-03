Chỉ nên ăn khi đói

(PL)- Tạp chí Journal of the Association for Consumer Research vừa công bố một nghiên cứu của các nhà khoa học tại ĐH Cornell (Mỹ) cho thấy thói quen ăn uống ngay cả khi không đói khát sẽ làm tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.

Cụ thể, ăn khi không đói sẽ khiến chỉ số đường huyết tăng cao hơn đợi đến khi đói mới ăn. Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 45 sinh viên. Họ được yêu cầu cho biết họ đang đói tới mức nào, sau đó được phục vụ một bữa ăn hoành tráng với nhiều tinh bột. Chỉ số đường huyết của họ được kiểm tra trước và sau khi ăn. Kết quả, chỉ số đường huyết của các sinh viên ăn khi thật sự đói thấp hơn chỉ số đường huyết của các sinh viên ăn khi chưa đói. Theo các nhà nghiên cứu, con người thường mất kiểm soát sự ăn uống của mình khi dễ tiếp cận trong tầm mắt, tầm tay. Mặt khác, thực tế quảng bá, tiếp thị thực phẩm mọi lúc, mọi nơi là một nguyên nhân kích thích người ta ăn uống ngay cả khi không đói. Đáng ngại hơn, quảng cáo phần nhiều lại nhắm vào những loại thức ăn nhanh, chế biến, đóng gói sẵn - bản thân những loại thức ăn này đã không tốt cho sức khỏe. ĐĂNG KHOA