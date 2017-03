Chiều cao học sinh tiểu học thấp hơn chuẩn

Đề tài được thực hiện vào tháng 10-2013 trên 350 HS lớp 4 và lớp 5 tại hai trường tiểu học Hồ Thị Kỷ (quận 10) và Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi).

Theo BS Diệp, kết quả khảo sát cho thấy HS tiểu học ở TP.HCM có chiều cao trung bình thấp hơn chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 4-8 cm. Cụ thể nam 10 tuổi và nữ 10 tuổi có chiều cao trung bình lần lượt là 133,9 cm và 132,2 cm, trong khi tiêu chuẩn của WHO lần lượt là 137,8 cm và 138,6 cm. Nam 11 tuổi và nữ 11 tuổi có chiều cao trung bình là 138,3 cm và 138,0 cm, trong khi tiêu chuẩn của WHO lần lượt là 143,1 cm và 145,0 cm.

Cũng theo BS Diệp, nguyên nhân khiến chiều cao HS tiểu học ở TP.HCM thấp hơn chuẩn của WHO là do tồn tại thực trạng suy dinh dưỡng thấp còi kéo dài và thiếu hụt một số vitamin, khoáng chất liên quan giúp phát triển chiều cao của HS.

TRẦN NGỌC