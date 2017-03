Cho luộc một tấn thịt bò bơm nước

Mổ heo bệnh xuất huyết đem bán 10 giờ 30 ngày 5-11, lực lượng liên ngành gồm Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, Đội Quản lý thị trường số 2 cùng Trạm Thú y Biên Hòa bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở giết mổ heo lậu tại khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) do bà Phạm Thị Mai (32 tuổi) làm chủ, đang tiến hành giết mổ hai con heo bệnh với tổng trọng lượng trên 200 kg. Ngoài ra, tại đây còn có năm con heo khác trong chuồng không có giấy kiểm dịch đang được chờ giết mổ. Qua quan sát tại hiện trường, đại diện cơ quan thú y tỉnh Đồng Nai nhận định số heo được giết mổ là heo chết đã đổi màu tím tái, đây là heo mắc bệnh xuất huyết. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Mai thừa nhận thu mua heo chết từ thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) về giết mổ rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Đoàn liên ngành đã lập biên bản tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số thịt và nội tạng của hai con heo bệnh đã được giết mổ. Đồng thời, số heo chờ giết mổ không có kiểm dịch cũng được cơ quan chức năng tạm giữ đem về lò mổ tập trung lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định. TIẾN DŨNG Cách đây khoảng một tháng, Chi cục Thú y tỉnh Long An đã xử phạt và tạm ngưng hoạt động cơ sở giết mổ Cổ Văn Mông (huyện Đức Hòa) 10 ngày để cơ sở chấn chỉnh tình trạng vi phạm vệ sinh thú y. Sau việc xảy ra hôm nay, Chi cục Thú y tỉnh Long An sẽ làm việc với Chi cục Thú y TP.HCM và có hướng xử lý đúng pháp luật đối với cơ sở giết mổ Cổ Văn Mông. Ông PHAN NGỌC CHÂU, Chi cục trưởng Chi cục

Thú y tỉnh Long An