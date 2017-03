Chống mập bằng cách… đánh thuế đường

50 năm qua, nước ngọt đã dần trở thành một thức uống thường xuyên trong bữa ăn của người dân Nam Phi. Số liệu thống kê năm 2010 cho thấy trung bình mỗi năm một người Nam Phi uống 254 lon nước ngọt, mức trung bình toàn cầu là 89.





Nam Phi là nước châu Âu đầu tiên tăng thuế đánh lên đường để chống béo phì. Mexico, Pháp, Hungary và Mỹ cũng đã áp dụng chính sách này.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Nam Phi nhận định hiệu quả của biện pháp tăng thuế đánh lên nước ngọt sẽ khiêm tốn. Lý do, người Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung xem mập mạp là dấu hiệu của sức khỏe tốt, giàu có và hạnh phúc. Người Nam Phi thích hình mẫu phụ nữ mập mạp, đó là lý do tỉ lệ béo phì ở phụ nữ Nam Phi đặc biệt cao so với nam giới, 40% so với 12% vào năm 2013. Hiện nhận thức này đang dần thay đổi trong giới trẻ nhưng vẫn rất chậm.