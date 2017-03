Chống thực phẩm bẩn: Công khai địa chỉ ‘đen’ đến xử lý hình sự

Để xử lý dứt điểm mang lại niềm tin của người tiêu dùng, trong năm 2016, thanh tra Bộ sẽ tập trung tạo sự chuyển biến ở bốn lĩnh vực chính là chất cấm trong chăn nuôi, kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phân bón hữu cơ và vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật. Việc thanh, kiểm tra để chấn chỉnh vật tư nông nghiệp đầu vào sẽ được thúc đẩy mạnh, tiến tới chấm dứt việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, một số mặt khác sẽ tạo ra chuyển biến căn bản, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm. Ông NGUYỄN VĂN VIỆT,

Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT khẳng định Bộ luật Hình sự năm 2015 (sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2016) quy định về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng cấm (Điều 190); tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (Điều 191); sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193); vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (Điều 317). Đặc biệt, quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc đối với việc sử dụng các hóa chất, phụ gia bị cấm trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Riêng tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm có khung hình phạt tối đa tới 20 năm tù. NGUYỄN THỊ KIM THOA, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hành chính - hình sự (Bộ Tư pháp)