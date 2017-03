Chưa có cơ sở xác định 310 công nhân ngộ độc thực phẩm

Theo chi cục, kết quả điều tra nhanh cho thấy vụ ngộ độc xảy ra tại Công ty FAR EASTERN (khu công nghiệp VSIP 1, thị xã Thuận An, Bình Dương) vào lúc 19 giờ ngày 1-11. Công ty FAR EASTERN hoạt động trong lĩnh vực may mặc, có 5.000 công nhân và nữ chiếm đa số.

Báo cáo cho thấy 17 giờ ngày 1-11, hơn 1.510 công nhân ăn cơm với các món canh chua bạc hà, đu đủ xào, chả cá sốt cà, gà kho sả, bún bò Huế. Ngoài ra còn có các món chay bao gồm cá cơm chiên, bí kho tiêu và món ráng miệng là ổi.

Sau bữa ăn từ 15 phút đến 30 phút, một số công nhân có biểu hiện ngứa tê họng, buồn nôn, chóng mặt; một số ít công nhân có nôn. Đến 19 giờ cùng ngày, nhiều công nhân khai có biểu hiện tương tự. Sau đó, 310 công nhân được chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn Bình Dương để được theo dõi. Đến 21 giờ cùng ngày tất cả được xuất viện.

Báo cáo nhanh còn cho thấy chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phúc Tiên (thị xã Thuận An, Bình Dương) là đơn vị cung cấp suất ăn cho Công ty FAR EASTERN. Chi cục ATVSTP Bình Dương đã lấy tất cả mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Bình Dương, tuy chưa xác định tác nhân gây ngộ độc cụ thể (đang trong quá trình tiếp tục điều tra) nhưng thời gian từ lúc ăn đến lúc bị ngộ độc ngắn (khoảng 30 phút).

“Triệu chứng chung biểu hiện ở nhiều người là ngứa họng, buồn nôn, chóng mặt (người bị ngộ độc khai); một số ít có nôn. Trong sự cố này, có dấu hiệu phản ứng dây chuyền tâm lý vì hầu hết công nhân là nữ và vào bệnh viện đều mô tả biểu hiện như vậy”, ông Đạt trình bày.

Cũng theo ông Đạt, Chi cục ATVSTP Bình Dương kết luận sơ bộ chưa xác định tác nhân gây ngộ độc vì còn chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, chưa có cơ sở xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

“Chi cục ATVSTP Bình Dương tiếp tục thực hiện các bước kiểm tra, điều tra tiếp theo để có kết luận chính thức nguyên nhân vụ việc trong những ngày tới” – ông Đạt cho biết.

Được biết sau khi xảy ra sự cố trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị UBND tỉnh Bình Dương và Sở Y tế tỉnh này chỉ đạo cơ quan chức năng đình chỉ tạm thời hoạt động bếp ăn tập thể của Công ty FAR EASTERN và cơ sở cung cấp suất ăn.