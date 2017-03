Chữa dị tật cho thai nhi từ trong bụng mẹ

Công trình nghiên cứu này trị giá khoảng 10 triệu bảng Anh. Các nhà nghiên cứu tin rằng nếu thành công, họ có thể chế tạo được một thiết bị, tạm gọi là robot có thể vừa cung cấp hình ảnh 3D của thai nhi, vừa trực tiếp tiến hành những ca phẫu thuật tinh vi nhất cho bào thai ngay trong bụng người mẹ.



Nghiên cứu này có thể sẽ là bước tiến mang tính lịch sử của y học hiện đại. Ảnh: Mirror

Đây sẽ là một cuộc cách mạng trong việc điều trị những dị tật bẩm sinh cho trẻ từ giai đoạn sớm nhất có thể. Trong đó có thể kể đến dị tật ở cột sống, một kiểu dị tật mà tỉ lệ mắc phải của trẻ là 1/1000. Bằng tiến bộ y học ngày nay, dị tật này có thể được khắc phục khi thai nhi đạt độ tuổi 26 tuần. Tuy nhiên, robot này sẽ thực hiện được ca phẫu thuật đó khi bào thai chỉ cần đủ 16 tuần tuổi. Nhờ đó mà bào thai sẽ có thể tiếp tục quy trình phát triển khỏe mạnh.

Như vậy, robot này vừa có thể phát hiện sớm dị tật để can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa những bất trắc về sau.

Mirror dẫn lời trưởng nhóm dự án, giáo sư Sebastien Ourselin, cho biết: “Phát minh này sẽ vô cùng hữu ích đối với các em bé và bảo đảm an toàn được cho người mẹ. Mục đích của dự án là tạo ra công nghệ phẫu thuật ít xâm hại nhất đến những bào thai vẫn còn rất non nớt trong bụng mẹ để các bé chào đời an toàn, khỏe mạnh”.

Dự kiến công trình sẽ tiêu tốn ít nhất là 3 năm với những trang thiết bị tối tân để nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng.

An Khương