Chưa phát hiện hóa chất chế biến bánh khoai

Sau kiểm tra, đoàn kiểm tra chưa phát hiện cơ sở làm bánh nào vi phạm.

Đoàn kiểm tra đã lấy hai mẫu phụ gia thực phẩm có tên “màu nước thực phẩm” của Công ty TNHH Thiên Thành (quận 6, TP.HCM) để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng sẽ có báo cáo khi có kết quả kiểm nghiệm. Đồng thời, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và lấy mẫu bánh khoai, bánh chuối, bánh ngô và các loại bánh khác có nghi ngờ sử dụng hóa chất, phụ gia không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trước đó, một tờ báo đăng bài “Sởn gai ốc với “kỹ nghệ” chế bánh khoai vàng ruộm”.

