Chưa phát hiện sản phẩm chứa dầu bẩn tại TP.HCM

Tại thời điểm kiểm tra, chi cục ghi nhận Công ty Cửu Hương không nhập hai sản phẩm dưa chuột trộn thịt heo đóng hộp (loại 170 g) và sốt thịt cay đóng hộp (loại 150 g) từ Công ty Wei Chuan, Đài Loan. Kiểm tra tại kho của công ty, chi cục cũng không phát hiện hai sản phẩm nói trên.

BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM, cho biết do chi cục mới làm việc với nhân viên của Công ty Cửu Hương nên một số vấn đề có thể họ chưa biết, chưa cung cấp cho đoàn kiểm tra. Do vậy chi cục tiếp tục tìm hiểu từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), hải quan… để xác định thông tin liên quan hai sản phẩm nói trên. Sau đó chi cục sẽ làm việc với chủ doanh nghiệp để có kết luận chính thức. Trước đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Cửu Hương dừng lưu thông và thu hồi hai sản phẩm chứa dầu bẩn là dưa chuột trộn thịt heo đóng hộp và sốt thịt cay đóng hộp nhập từ Đài Loan.

TRẦN NGỌC