Chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika tại Việt Nam

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm 2016 đến 30-3-2016, hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur đã thu thập và xét nghiệm gần 800 mẫu tìm virus Zika tại 32 tỉnh, TP. Kết quả, tất cả đều âm tính với virus Zika hay nói cách khác, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào xét nghiệm dương tính với virus Zika.

Trước đó, ngày 22-3, cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế của Việt Nam đã nhận được thông tin Úc ghi nhận một trường hợp nhiễm virus Zika sau khi trở về từ Việt Nam. Thanh niên này đến Việt Nam từ ngày 26-2 và xuất cảnh về Australia ngày 6-3, đến ngày 8-3 có biểu hiện triệu chứng nhiễm virus Zika (sốt, phát ban, đau đầu, đau cơ, viêm kết mạc, buồn nôn). Trong thời gian ở Việt Nam, thanh niên này đã đến TP.HCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Bình Thuận.

“Hiện chưa khẳng định chắc chắn thanh niên này có nhiễm Zika ở Việt Nam hay không do chưa có đầy đủ thông tin, bằng chứng về lộ trình đi đến của thanh niên này sau khi rời Việt Nam” - Cục Y tế dự phòng cho biết.

Cục Y tế dự phòng cũng nhận định, nguy cơ dịch bệnh do virus Zika xâm nhập vào nước ta và lây lan tại cộng đồng là “hoàn toàn có thể” do nước ta có sự giao lưu, đi lại, thương mại, du lịch rộng rãi với các quốc gia đang có dịch. Đồng thời, muỗi Aedes (loại muỗi truyền bệnh do virus Zika, sốt xuất huyết) phổ biến tại các địa phương, 80% bệnh nhân nhiễm virus Zika không có biểu hiện triệu chứng nên khó phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch…

Trước tình hình nguy cơ virus Zika xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế đã triển khai đồng thời nhiều hoạt động. Đáng chú ý, Bộ đã thành lập bốn đội phản ứng nhanh tại tuyến trung ương và khu vực sẵn sàng ứng phó dịch bệnh. Bộ cũng tổ chức tám đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh để đi kiểm tra, giám sát tại các tỉnh trọng điểm có nguy cơ cao trên toàn quốc.

Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát, lấy mẫu xét nghiệm virus Zika tại các địa phương để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng (tiến hành phun hóa chất diện rộng nơi phát hiện có ca bệnh). Triển khai việc giám sát chứng đầu nhỏ tại các cơ sở sản nhi trong cả nước…