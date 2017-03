Chữa thành công trẻ bại não bằng tế bào gốc

Đây là trường hợp bệnh nhân bại não đầu tiên được chữa trị thành công bằng liệu pháp tế bào gốc.

BS Vũ Duy Chinh, khoa Phục hồi chức năng - BV Vinmec, cho biết cháu Nghĩa bị tiêu chảy, sốt cao, co giật, sốc nhiễm trùng nhưng do thời gian bị thiếu ôxy lên não kéo dài nên đã bị di chứng bại não. Từ đó cháu thường xuyên bị co cứng toàn thân, chân tay co quắp. Sau bốn lần được tiêm tế bào gốc, thể trạng và tinh thần đã có tiến bộ, thể hiện rõ ở khả năng tương tác với người khác.

“Cháu cũng phục hồi về thể chất, không còn những cơn co cứng, người không bị vặn vỏ đỗ như trước, tay chân cử động khá linh hoạt” - BS Chinh nói. Hiện cháu Nghĩa đang được tập phục hồi chức năng để có thể đi lại.

HUY HÀ